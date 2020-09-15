عاجل.. صرف مرتبات العاملين بالدولة الثلاثاء المقبل

تبدأ وزارة المالية، صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر سبتمبر، الثلاثاء المقبل، لنحو 6 ملايين موظف وعامل بالدولة.

وبحسب الكتاب الدوري الشهري لوزارة المالية، يبدأ موظفي وزارات الصحة، التضامن الاجتماعي، النقل، الاتصالات، القوى العاملة، الإنتاج الحربي، الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، قطاع الأعمال العام، شؤون مجلس النواب، الأوقاف، الإسكان، السياحة، البترول، الآثار، التجارة والصناعة، والطيران المدني، صرف مرتباتهم، الثلاثاء 22 سبتمبر.

بينما تبدأ وزارات التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، والتعاون الدولي، والجهات التابعة لها "مصالح، هيئات عامة خدمية واقتصادية"، صرف مرتبات موظفيها الأربعاء 23 سبتمبر 2020، على أن تستكمل باقي الوزارت والهيئات صرف مرتبات موظفيها الخميس 24 سبتمبر، ويتم صرف المستحقات الأخرى بخلاف المرتبات للعاملين بالدولة، أيام 8، 9، 10 من الشهر ذاته.