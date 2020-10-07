اعرف يوم قبضك.. مواعيد صرف مرتبات العاملين في أكتوبر ونوفمبر وديسمبر

نشرت الصفحة الرسمية لقطاع الحسابات والمديريات المالية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" كتابًا دوريًا لـمرتبات العاملين في الدولة، خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمر 2020، في إطار جهود وزارة المالية نحو التيسير على العاملين بالدولة وكل المواطنين، والحد من التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي، واتساقًا مع الجهود التي تبذلها الدولة لمحاربة فيروس كورونا، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة.

وبحسب المنشور، تحدد موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر في 27 وزارة وهيئة يوم 25 أكتوبر، ثم بدء صرف مرتبات 17 وزارة وهيئة يوم 26 أكتوبر، ثم بدء صرف مرتبات 9 وزارات وهيئات يوم 27 أكتوبر.

فيما يبدأ صرف مرتبات شهر نوفمبر للعاملين في 27 وزارة وهيئة يوم 24 نوفمبر، ثم بدء صرف مرتبات 17 وزارة وهيئة يوم 25 نوفمبر، ثم بدء صرف مرتبات 9 وزارات وهيئات يوم 26 نوفمبر، كما تقرر بدء صرف مرتبات شهر ديسمبر للعاملين في 27 وزارة وهيئة يوم 22 ديسمبر، ثم بدء صرف مرتبات 17 وزارة وهيئة يوم 23 ديسمبر، ثم بدء صرف مرتبات 9 وزارات وهيئات يوم 24 ديسمبر.

وأوضح المنشور أنّه سيجرى صرف المستحقات الأخرى غير المرتبات للعاملين بالدولة خلال أكتوبر أيام 7 و11 و12 من الشهر نفسه، وفي نوفمبر وديسمبر تحددت أيام 8 و9 و10 من كل شهر.

فيما تحدد يوم صرف مرتبات جميع الجهات يوم 28 من شهر أكتوبر، ويومي 29 و30 من شهر نوفمبر، و27 و28 من شهر ديسمبر.

وتهيب وزارة المالية بكل الجهات الإدارية بالدولة بضرورة مراعاة تواريخ صرف مستحقات العاملين بالجهات الحكومية وفق الجدول المرفق.

كما أهابت الوزارة بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يُسهم فى تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذى يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد، والمساعدة في التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.