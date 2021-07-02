روسيا تسجل حصيلة إصابات قياسية بكورونا.. ومتحور «دلتا» يتسلل للمغرب

سجلت روسيا، اليوم الجمعة، 679 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية قياسية لليوم الرابع على التوالي وفق تعداد للحكومة بسبب انتشار السلالة المتحورة دلتا، وتواجه روسيا -خامس أكثر الدول تضررا بالفيروس في العالم- تفشيا واسعا للوباء نجم عن انتشار المتحورة «دلتا» شديدة العدوى وسط تدهور الوضع جراء بطء حملة التطعيم.

وأكد فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة فيروس كورونا، تسجيل 23218 إصابة جديدة في الساعات الـ24 الماضية، منها 6893 في العاصمة موسكو، ليرتفع عدد الإصابات إلى 5 ملايين و561360 منذ بدء الجائحة.

وتعد روسيا من البلدان الأكثر تضررا جرّاء «كوفيد 19»، فيما تتأثّر بشدّة حاليا بالنسخة المتحوّرة دلتا التي تثير القلق على صعيد العالم.

وفي سياق متصل، قالت رئيس مجلس الأبحاث الطبية في جنوب إفريقيا جليندا جراي، اليوم الجمعة، إن بيانات دراسات معملية كشفت عن أن لقاح «جونسون آند جونسون» المضاد لمرض كوفيد-19، فعال مع السلالة دلتا المتحورة التي تمثل العدد الأكبر من الإصابات بالمرض في البلاد الآن.

وذكرت «جراي» خلال مؤتمر صحفي: «كل البيانات التي اطلعنا عليها تؤكد الاستجابة المناعية الجيدة والفورية والمستدامة ضد السلالة دلتا، ونرى استمرارية مدهشة تصل إلى 8 أشهر في الاستجابة المناعية للقاح جونسون آند جونسون الذي يعطي على جرعة واحدة»، وتستخدم جنوب إفريقيا، لقاحي «جونسون آند جونسون» و«فايزر» في حملتها للتطعيم.

كما تسابق السلطات الصحية في المغرب، الزمن من أجل التصدي للنسخة المتحورة من فيروس كورونا المعروفة باسم «دلتا»، وذلك بعد اكتشاف 3 بؤر للمتحور الجديد، بمدينة الدار البيضاء، وأخرى بمدينة القنيطرة التي تبعد عن الرباط بحوالي 35 كلم.

من جانبه، أوصى الاتحاد الأوروبي، دوله الأعضاء، بالبدء تدريجيا في رفع قيود السفر المفروضة على 10 بلدان إضافية، مما يفتح الباب أمام القادمين منها للسفر غير الضروري إلى المنطقة الأوروبية.

وأعلن المجلس الأوروبي، أنه ينبغي السماح للقادمين من كندا وأذربيجان وأرمينيا والأردن والجبل الأسود وقطر، من بين دول أخرى، بالسفر إلى المنطقة لأغراض غير أساسية، ويرفع هذا الإعلان العدد الإجمالي للدول المدرجة في تلك القائمة إلى 23 دولة.