أبرزها سحب الشهادات الأزهرية من القرضاوي.. حصاد مجلس الدولة في أسبوع

فصلت محاكم مجلس الدولة، بدوائرها المختلفة في عدد من القضايا، الأسبوع الماضي، وأصدَرت عددًا من الفتاوى والأحكام، تعرض «الوطن» أبرزها ما يلي:

تأجيل دعوى سحب الشهادة الأزهرية من يوسف القرضاوي 22 أغسطس

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من المحام سمير صبري، ضد شيخ الأزهر، للمطالبة بسحب الشهادة الأزهرية من المدعو يوسف القرضاوي، وبعض أعضاء الجماعة الإرهابية، إلى جلسة 22 أغسطس المقبل.

حملت الدعوى رقم 26646/68، ضد الإمام الأكبر شيخ الأزهر بصفته، وطالبت بسحب الشهادة الأزهرية من المدعو يوسف القرضاوي، وبعض أعضاء الجماعة الإرهابية.

كان المحام سمير صبري، المحامي، أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بسحب جميع الشهادات الأزهرية التي حصل عليها القرضاوي، بسبب ما ارتكبه في حق الوطن، موجها له تهمة الخيانة العظمى، حسبما جاء في الدعوى.

القضاء يُلزم الإسكان برد مليون جنيه لمقاول في عملية إنشاءات بالعريش

قبلت المحكمة الإدارية العليا، طعن مقاول إنشاءات، وألزمت مديرية الإسكان بالعريش بأداء مبلغ مليون و139 ألف جنيه للمقاول بعد التعاقد بينهما على إنشاء 400 وحدة سكنية بالعريش، وسحبت مديرية الإسكان الموقع قبل إنهاء الأعمال التعاقدية ما أصابه بأضرار بالغة.

وثبت للمحكمة، تعاقد المقاول، مع مديرية الإسكان بالعريش، بشأن إنشاء 10عمارات، بعدد 400 وحدة سكنية بحي الزهور بمدينة العریش، بمحافظة شمال سيناء، وقد نص العقد على أن مدة تنفيذ الأعمال ثلاثين شهرًا، وقيمة العقد 6 مليون و558 ألف جنيه، واستلم الطاعن الموقع عام 1998، بيد أن الأهالي اعترضت المقاول بدعوى ملكيتهم للأرض محل موقع تنفيذ الأعمال، فتم تشكيل لجنة من مديرية الإسـكان عام 1999 انتهت إلي تسليمه موقع عمل بديل، ولكن الأرض غير ممهدة وبها كثبان رملية، كما أنها تبعد عن الشارع الرئيسي بـ175 مترا ولا توجد أي طرق للوصول إليها.

هيئة المفوضين توصي بنقل «الزرايب» إلى منطقة صحراوية

أوصى تقرير قضائي لهيئة «المفوضين» بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول الدعوي المقامة من عبد الرحمن عوف، المحامي، التي طالب فيها بإلغاء القرار السلبي للجهة الإدارية، بالامتناع عن نقل منطقة جمع القمامة والمعروفة باسم «الزرايب» التي تضم مزارع تربية الخنازير من مكانها المعروف حاليًا بمنطقة أرض اللواء محازاة سور محور 26 يوليو، إلى إحدى المناطق الصحراوية.

التقرير استند لقرار رئيس الجمهورية

واستند التقرير الذي أعده المستشار محمد الجوهري، بإشراف المستشار محمد الحسيني، نائب رئيس مجلس الدولة، إلى المادة رقم 2 من قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 35 لسنة 2017 بشأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها في زرائب تربية المواشي والأغنام والخنازير وأماكن تربية الجمال والخيول، على «ألا يجوز تريبة الخنازير إلا في الأماكن المحددة لتوطين أنشطة وتربية الخنازير الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 338 لسنة2008 الذي عدل بالقرار الجمهوري رقم 299 لسنة 2009 مع مراعاة المواصفات والتعليمات الصادرة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وزارة البيئة، ووزارة الصحة والسكان في هذا الشأن».

مجلس الدولة ينهي نزاعا بين الأزهر وبني سويف على 400 جنيه

واقعة شهدتها محاكم مجلس الدولة، تمثلت في نزاع بين الأزهر الشريف والوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، بخصوص قيام الوحدة المحلية بزيادة القيمة الإيجارية الشهرية للشقتين المستأجرتين للأزهر الشريف، كسكن لرجال الوعظ والإرشاد الإسلامي، والكائنتين بشارع محمد حسن بالمعهد الديني بمدينة بني سويف، من مبلغ مقداره 15 جنيها و84 قرشا إلى مبلغ مقداره 400 جنيه اعتبارا من 1 سبتمبر 2019.

وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أحقية الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف في المطالبة بأجرة المثل للشقتين محل النزاع.

الإيجار كان 15 جنيها فقط حتى 2019

وقالت الجمعية في فتواها، إنه بتاريخ 8 أبريل 1983 تعاقدت الوحدة المحلية لمدينة بني سويف مع المنطقة الأزهرية بالمدينة على شغل الشقتين رقمي (3 و 4) – إسكان متوسط اقتصادي الكائنتين بالبلوك رقم (6) بشارع محمد حسن بالمعهد الديني بمدينة بني سويف، وذلك كسكن الرجال الوعظ والإرشاد والدعوة الإسلامية، في مقابل قيمة إيجارية مقدارها (15جنيها و84 قرشا) .