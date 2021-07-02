إصابة عشرات الفلسطينيين خلال قمع مسيرات تنديد بالاستيطان «فيديو»

أصيب عشرات الفلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، لمسيرات انطلقت في مناطق متفرقة من الضفة، تنديدا بالاستيطان.

وأطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ووابلا من الغاز المسيل للدموع صوب مئات المواطنين الذين خرجوا للدفاع عن أراضيهم ضد محاولات الاستيلاء عليها، لصالح التوسع الاستيطاني.

كما أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت، بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في حي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، تجاه المشاركين في وقفة مساندة مع أصحاب 17 منزلا مهددا بالهدم في سلوان، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزل المقدسي نضال الرجبي أحد سكان الحي عقب قمعها الوقفة، وهو صاحب أحد المحال التجارية الذي هدمه الاحتلال قبل يومين، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وكان مواطنون فلسطينيون أدوا صلاة الجمعة في خيمة الاعتصام بحي البستان، دعما للأهالي المهددة منازلهم بالهدم والإخلاء القسري، لصالح إنشاء حديقة توراتية مكانها.

وندد المواطنون الفلسطينيون عقب انتهاء الصلاة بقرارات الهدم التي تستهدف عشرات المنازل في مختلف أحياء سلوان، فيما أصيب خمسة مواطنين، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس، أحمد جبريل لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن خمسة مواطنين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط إحداها بالرأس، وعشرات بالاختناق، كما جرى استهداف مركبة اسعاف تابعة للهلال بقنبلة غاز، خلال المواجهات المندلعة في جبل صبيح.

وشارك مئات الفلسطينيون بمسيرة حاشدة باتجاه البؤرة الاستيطانية المقابلة على جبلة صبيح، عقب أداء صلاة الجمعة بمنطقة المنتزه القريبة من الجبل، والتي دعت إليها لجنة التنسيق الفصائلي في البلدة.

وفي سياق منفصل قصفت طائرات إسرائيلية ليل الخميس- الجمعة مواقع للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

واستهدفت المقاتلات الإسرائيلية بعدة صواريخ موقعاً لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، جنوب مدينة غزة، ولم يتم الإعلان عن وقوع إصابات جراء القصف.