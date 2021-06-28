الحماية المدنية تسيطر على حريق بمنزلين في بني سويف

أخمدت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، الأحد، حريقا، شب في منزلين ومبان غير مكتملة مسقوفة بالبوص، بقرية «الزيتون شرق» بمركز ناصر شمال بني سويف، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وتحرر المحضر اللازم للواقعة، وجاري كشف ملابسات وأسباب الحريق، حيث تبين من المعاينة الأولية نفوق عدد من رؤوس الماشية واحتراق بعض الأجهزة المنزلية.

وكان اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف تلقى إخطارًا، من شرطة النجدة يفيد بتلقيهم بلاغًا من الأهالي بوقوع حريق بقرية الزيتون شرق بمركز ناصر، والذي وجه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء لإخماد الحريق ومنع امتداده، وإخطار مرفق الإسعاف لتوجيه سيارات الإسعاف إلى مكان الحريق لنقل أي حالات إصابة في حال حدوثها، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وانتقل رجال الحماية المدنية على رأس 4 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق وتمكنوا من إخماد النيران ومنع امتدادها بمعاونة رجال المباحث والقوات النظامية بمركز شرطة ناصر، حيث تبين نشوب الحريق في منزلين وعدد من المباني المصنوعة من البلوك الأبيض والمسقوفة بالبوص.

وانتقل المقدم محمد محروس، رئيس مباحث مركز شرطة ناصر، إلى مكان الحريق، حيث تبين أن الحريق شب في منازل مسقوفة بالبوص والتهمت محتويات المنزلين من أجهزة كهربائية وأدوات منزلية وعدد من رؤوس الماشية وجاري حصر الخسائر.

ويجري رجال المباحث الجنائية تحريات حول أسباب الحريق، مع ندب خبراء المعمل الجنائي للوقوف على أسباب الحريق، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.