حظك اليوم السبت 3-7-2021 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج السرطان متقلب المزاج وطبعه حاد، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي، استمرارا للخدمات المختلفة التي يقدمها الوطن لقرائها.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك.. يجب أن تنتبه ولا تتورط في مخالفات أو أفعال تؤخذ ضدك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

من الأفضل أن تتحكم في انفعالاتك وأن تخفف كلامك وعليك أن تستمع جيدا للآخر.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة غادة عبدالرازق، ويوافق تاريخ ميلادها 6 يوليو.