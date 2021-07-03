قالتله عايزة أتجوز حبيبي.. حكاية مقتل عروس على يد شقيق خطيبها

«كنت رايح أرجع دبلة الخطوبة وأصلح بين أخويا وخطيبته، ولما دخلت بيت خالي قولت لهم عايز أقعد مع العروسة لوحدنا، ولما دخلنا الغرفة قالت ليا الموضوع انتهى خلاص خلينا قرايب أحسن أنا مش بحب أخوك عايزة أتجوز حبيبي».. تلك الكلمات قالها قاتل خطيبة شقيقه في تحقيقات النيابة العامة وأنه فقد أعصابه من حديث ابنة خاله فأسرع نحوها وقبض بيديه حول رقبتها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة في الحال، وقررت النيابة بعد انتهاء التحقيق حبس المتهم وجدد قاضي المعارضات حبسه 15 يومًا.

رواية المتهم

وحكى المتهم تفاصيل جريمته النكراء بعد أن قام بتمثيلها في حضور قوة أمنية ومدير النيابة العامة، بقوله إنه لم يقصد قتل ابنة خاله، وكان ذاهبًا إلى منزلها في الصف من أجل تسوية الخلافات بينها وبين شقيقه وأثناء جلوسه معها استشعر من حديثها أنها على علاقة عاطفية بشاب آخر عندما قالت له: «عايزة اتجوز حبيبي، أنا مش بحب أخوك»، ورفضت أن تأخذ دبلة الخطوبة وعاملته بشكل مهين عندها لم يدرك تصرفاته وأفعاله إلا بعد أن سقطت قتيلة.

تفاصيل الجريمة

انتقل فريق من البحث الجنائي في الجيزة بإشراف اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى مسرح الجريمة وألقى القبض على المتهم وتم اقتياده إلى مركز شرطة الصف، وبمواجهته اعترف بتفاصيل الجريمة التي لم تستغرق سوى 3 دقائق فقط، واستمعت النيابة لأقوال أسرة المجني عليها التي اتهمت الشاب بقتلها عمدًا داخل منزل الأسرة بعد أن وثقت فيه وسمحت له بالجلوس مع الفتاة بمفردهما لتسوية الخلفات بينها وبين خطيبها «شقيق المتهم»، لكنه قتلها وحاول الهروب من المنزل لولا أن تمكن الجيران من الإمساك به حتى وصلت الشرطة.