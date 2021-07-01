«غدر الصحاب».. تاجر خردة يقتل شريكه وصديق عمره بالفيوم  

لم يكن الشاب الثلاثيني ابن قرية «قصر الباسل» بمركز إطسا، في محافظة الفيوم، يعلم أنّ نهاية حياته ستكون على يد صديق عمره وشريكه في تجارة الخردة، بعدما عملا معاً لسنوات طويلة، بالإضافة إلى كونهما جيران يسكنان في نفس القرية، إلا أنّ الشيطان وسوس لأحدهما بأن الآخر يسرق الخردة منه، فنشبت بينهما مشادة كلامية، تطورت إلى اشتباك بالأيدي، أخرج أحدهما سكيناً وطعن به شريكه عدة طعنات، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وسقط جثة هامدة غارقاً في دمائه.

بلاغ بمقتل تاجر خردة على يد شريكه بقصر الباسل

تلقى اللواء رمزي البسيوني المُزين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من اللواء صبري عزب، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد ورود إشارة للعميد أسامة أبو طالب، مأمور مركز شرطة إطسا، بمصرع شاب يُدعى «أسامة حميدة»، 37 سنة، إثر إصابته بعدة طعنات بآلة حادة «سكين»، على يد شريكه في تجارة الخردة، بسبب نشوب مشاجرة بينهما، اعتقاداً من الجاني أنّ المجني عليه يسرق منه الخردة.

ضباط المباحث يطوقون قصر الباسل بعد مقتل تاجر خردة

على الفور، انتقل ضباط مباحث مركز شرطة إطسا، برئاسة المقدم محمد بكري صوفي، مفتش مباحث المركز، والنقيب أحمد الشريف، رئيس المباحث، إلى مكان الواقعة بقرية «قصر الباسل»، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى إطسا المركزي، فيما طوقت قوات الشرطة القرية، حتى تم إلقاء القبض على الجاني.

أب لـ4 أطفال.. مقتل تاجر خردة على يد شريكه

وتبين من التحريات الأولية أنّ المجني عليه أب لـ4 أطفال، من عائلة «أبو هدية»، يعمل في تجارة الخردة، برفقة صديقه من عائلة «الشرفاء»، ونشبت مشادة كلامية بينهما بسبب شك الجاني في المجني عليه، وأنّه يقوم بسرقة الخردة منه، فعاتبه وتطورت المشادة الكلامية بينهما، فأخرج الجاني «سكيناً» من ملابسه، وطعن صديقه عدة طعنات، حتى سقط جثة هامدة.

ضبط تاجر خردة قتل صديقه خلال مشاجرة بينهما

وتمكنّ ضباط المباحث من إلقاء القبض على الجاني، بعد ساعات من البحث، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.