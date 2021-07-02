مدرسة جديدة بالإسكان الاجتماعي في الطور بـ11 مليون جنيه

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بدء إجراء أعمال صيانة سريعة لعدد من المدارس، استعداداً لاستقبال العام الدراسي الجديد، إضافة إلى إنشاء مدرسة جديدة بمدينة الطور، لخدمة مواطني حي النصر الجديد.

إنشاء مدرسة بحي الفيروز بمدينة الطور

وأكد المحافظ، في تصريح له اليوم الجمعة، أنه جرى إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بإنشاء مدرسة بحي الفيروز بمدينة الطور، لتصبح كافة الأحياء السكنية بمدينة الطور تضم عدداً من المدارس، لخدمة أبناء كل حي.

11 مليون جنيه تكلفة مدرسة حي النصر

ومن جانبه، قال المهندس حمودة نعاني، مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بجنوب سيناء، إن المدرسة التي يجري إنشاؤها بحي النصر التابع للإسكان الاجتماعي في مدينة طور سيناء، عبارة عن مجمع تعليمي شامل، يتضمن 28 فصلاً دراسياً، ومعامل مجهزة، وحجرات أنشطة، وصالات متعددة الأغراض، وغرفة للمعلمين، وغرفة للحارس، بتكلفة تتخطى 11 مليون جنيه، ومن المقرر أن يجري تسليمها خلال 10 شهور.

وأضاف مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية، في تصريح له اليوم، أنه يجري توسعة مدرسة أبوبكر الصديق للغات بمدينة أبورديس، بعدد 3 فصول دراسية وحمامات إضافية، لتخفيف كثافة الطلاب داخل الفصول الدراسية، بتكلفة تصل إلى 2 مليون و450 ألف جنيه.

وأشار إلى أنه سيجري البدء في أعمال الإنشاء بمدرسة الفيروز للتعليم الأساسي، بمدينة الطور عقب إجازة عيد الأضحى، وتتضمن 11 فصلاً دراسياً، ومعامل، وحجرات أنشطة، وصالات متعددة الأغراض، وغرفة للمعلمين، وغرفة للحارس، إضافة إلى إنشاء 11 فصلاً دراسياً جديداً بمدرسة الرويسات التابعة لمدينة شرم الشيخ، لاستيعاب زيادة كثافة الطلاب.

وتابع أنه لأول مرة تقوم هيئة الأبنية التعليمية بإنشاء مدرسة في مدينة طابا، وتتضمن 6 فصول دراسية فقط، لنظراً لقلة الكثافة السكانية بالمدينة.