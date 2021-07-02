استخراج جثتين من تحت أنقاض عقار الدخيلة بالإسكندرية

ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار عقار الدخيلة، غرب الإسكندرية، إلى 5 وفيات و4 مصابين، بعدما انتشلت فرق الإنقاذ جثتين جديدتين اليوم الجمعة، نتيجة أعمال البحث المستمرة لليوم الثالث للتوالي، بين أنقاض العقار الذي تعرض للانهيار يوم الأربعاء الماضي، وتم استخراج شخصين على قيد الحياة، في وقت سابق، بعدما أمضوا عدة ساعات تحت الأنقاض.

وأكد مصدر أمني أن قوات الحماية المدنية تمكنت، قبل قليل، من انتشال جثة سيدة تُدعى «نورا صابر»، 67 سنة، وجثة سيدة شابة أخرى، تُدعى «عبير»، 37 سنة، ليرتفع إجمالي عدد ضحايا العقار المنكوب إلى 5 وفيات، بينهم رجلان و3 سيدات، وإصابة 4 آخرين.

كانت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية تلقت بلاغا يفيد انهيار عقار مأهول بالسكان بمنطقة الدخيلة الجبل بحي العجمي، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص أن العقار المنهار مساحته حوالي 100 متر مربع تقريبا، مكون من طابق أرضى وثلاثة طوابق علوية، بكل طابق شقتين، مأهول بالسكان، تقطنه 7 أسر.