الأرصاد تحذر من درجات الحرارة وارتفاع الرطوبة.. المحسوسة تصل لـ46

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التابعة لوزارة الطيران المدني، من ارتفاع درجات الحرارة المحسوسة خلال الأيام المقبلة بسبب ارتفاع نسب الرطوبة، ما يزيد من درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن» حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة على كافة أنحاء البلاد، بالإضافة إلى نسب الرطوبة، وفقاً لما أعلنته الأرصاد الجوية، استمراراً لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الطيران المدني، والحالة الطقس والأرصاد على مدار الساعة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة

نوهت هيئة الأرصاد إلى وجود ارتفاع آخر في درجات الحرارة، اليوم الجمعة، مشددة على أنه يسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار على السواحل الشمالية نهاراً، حيث توقع خبراء الهيئة أن تسجل محافظة القاهرة والوجه البحري، درجة حرارة تصل إلى 39 درجة مئوية ، بينما تصل في شمال الصعيد وجنوب سيناء إلى 40 درجة، وفي جنوب الصعيد إلى 44 درجة، بينما تصل في السواحل الشمالية إلى 35 درجة.

بالإضافة إلى نشاط حالة الرياح، فتكون معتدلة تنشط على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، مع ظهور شبورة مائية خفيفة على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة السبت

وأشارت الأرصاد إلى أن طقس السبت سيكون شديد الحرارة، رطباً على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، حاراً رطباً على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطباً على جنوب سيناء، وجنوب البلاد، مع وجود ارتفاع في نسب الرطوبة، يزيد من درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تصل لـ4 درجات مئوية، لتصل درجة الحرارة المحسوسة على القاهرة الكبرى، 42 درجة مئوية، فيما تسجل 46 مئوية على جنوب البلاد.

وأضافت الهيئة أن هناك انتشار للشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، مع نشاط حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية، وجنوب سيناء، وجنوب البلاد، على فترات متقطعة.