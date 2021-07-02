محمد الفقي: إقبال كبير على معرض القاهرة للكتاب رغم الحر الشديد

قال محمد الفقي، رئيس الإدارة المركزية للتسويق بالهيئة العامة للكتاب، إنه يوجد عدد من الإصدارات توثق أحداث ثورة 30 يونيو، ضمن كتب الهيئة وباقي دور النشر، التي تُعرض في معرض القاهرة الدولي للكتاب، موضحًا أن الافتتاح تزامن مع ذكرى ثورة 30 يونيو، وهذا يُعتبر تحدياً لجائحة كورونا، وتحدياً للفكر والثقافة، مؤكدًا أن الجمهور يساعدهم كثيرًا بتعاونه ووعيه في اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

وأضاف «الفقي»، في تصريحات لقناة «Extra News» الفضائية، الجمعة، أن حضور الجماهير اليوم بدأ من الساعة الواحدة مساءً، ورغم الأجواء الحارة إلا أن الجمهور أصر على القدوم للمعرض لشراء الكتب، خاصة أن مبادرة «ثقافتك كتابك» تقدم الكتب للجماهير بأسعار تتراوح من جنيه واحد إلى 20 جنيهًا، وهذا ما أدى إلى إقبال كبير من الجماهير.

وتابع رئيس الإدارة المركزية للتسويق بالهيئة العامة للكتاب أن هناك عناوين وكتباً مهمة ضمن هذه المبادرة، ما أدى إلى رواج أكثر من المعدل الطبيعي، لأن القارئ يجد كتباً مهمة بسعر زهيد جدًا، مشيرًا إلى أن الجماهير على وعي كامل وكبير بالإجراءات الاحترازية بدءًا من الدخول من البوابات إلى القاعات.

وقالت وزيرة الثقافة، خلال افتتاح المعرض، إن الدورة الحالية (الـ52) من المعرض دورة استثنائية، إذ تقام في ظل ظروف كورونا، وبعد تأجيل المعرض عن موعده الأصلي في يناير الماضي.

كما تقام الدورة الحالية بالتعاون مع وزارة الصحة، وبمشاركة 1218 ناشراً ووكيلاً مصرياً وأجنبياً، بشكل مختلف، وأطلقت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، المنصة الرقمية لمعرض الكتاب، التي يجري من خلالها حجز التذاكر المجانية على مدار إقامة المعرض «أون لاين».

وتشمل المنصة الرقمية جميع الفعاليات الثقافية والفنية، التي تبلغ نحو 150 فعالية، على أن يتم تثبيتها بعد انتهاء موعد معرض الكتاب في 15 يوليو الجاري.