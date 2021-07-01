طرح منتجات يدوية للجمهور في معرض القاهرة للكتاب 2021

خصصت وزارة الثقافة، جناحًا للمنتجات اليدوية لمدينة حلايب وشلاتين في معرض القاهرة للكتاب 2021، والتي تعبر بوضوح عن طبيعة البيئة المتأصلة للمدينة، وتكون فرصة للجمهور للتعرف على تاريخ هذه المدينة في أثناء تفقده للمعرض، الذي بدأ بشكل رسمي اليوم الخميس، ويستمر حتى 15 من يوليو الجاري.

تعرف على منتجات معرض القاهرة للكتاب 2021

ويعد أبرز المنتجات الشلاتينية المطروحة في معرض الكتاب 2021، شنط وكليم وأساور وأطباق، وأشاد بيها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أمس خلال افتتاحه معرض الكتاب، مؤكدًا أنها خير مُعبر عن البيئة الشلاتينية.

حجز 165 ألف تذكرة في اليوم الأول لمعرض الكتاب 2021

وشهد اليوم الأول، إقبالًا جماهيريًا كبيرًا من الزائرين على دخول معرض الكتاب، رغم ظروف فيروس كورونا تحديد عدد الزوار، حيث وصل حجز تذاكر دخول المعرض ما يزيد عن 165 ألف تذكرة عبر المنصة الرقمية، فالمنصة سجلت دخول 58 مليون زيارة حتى الآن.

يأتى ذلك في ظل قرار معلن من قبل وزارة الثقافة، بتحديد 100 ألف زائر كحد أقصى إلى المعرض يوميًا.

ويشارك قرابة الـ 1218 ناشرًا وتوكيلًا من مصر وخارجها في الدورة الحالية لمعرض الكتاب، وسط مشاركة من 25 دولة، كما يقام معرض مواز بخاصية الـ3d عبر المنصة الرقمية للمعرض.

كانت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، أهدت كتابين إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب وهما «موسوعة مصر القديمة» للدكتور سليم حسن و«قصة قنال» لا تعرف المحال من تأليف سماح أبو بكر عزت، من إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب.

تعد موسوعة مصر القديمة شرحاً عن مراحل الحضارة المصرية منذ عصور ما قبل الأسرات إلى قرب نهاية العصر البطلمي، فيما تتحدث قصة قنال لا تعرف المحال، أحداث السفينة الجانحة في قناة السويس «إيفرجين» بشكل مبسط يناسب الأطفال