بحضور صبحي ومسلم وغراب.. انطلاق فعاليات «صالون 30 يونيو» بالشرقية

انطلقت، منذ قليل، أولى فعاليات «صالون 30 يونيو الثقافي»، في قصر الثقافة بمدينة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، في إطار احتفالات المحافظة بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو.

وبدأت فعاليات الصالون الثقافي بحضور كل من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمود مسلم، ورئيس تحرير صحيفة «الوطن»، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والنائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب،.

وانطلقت الفعاليات بالسلام الوطني، وعرض فيديو عن إنجازات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وفقرة غنائية.

ومن المقرر أن يعقب ذلك إلقاء كلمة النائبة سكينة عبد السلام، والدكتور أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب، ثم كلمة للكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، ثم كلمة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، يعقبها كلمة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وتنتهي الندوة بفقرة أسئلة شباب برلمان الشباب.