مسلم: الإخوان حاولوا سرقة ماضي ومستقبل المصريين.. وخروجهم من الحكم حدث عظيم

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إن جماعة الإخوان الإرهابية حوَّلوا ذكرى حرب أكتوبر المجيدة إلى أمرٍ ساذجٍ عندما استضافوا قتلة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، موضحًا أنه وقتها قال إن الإخوان لا يكتفون بسرقة الحاضر فقط، بل كانوا يسعون لسرقة الماضي والمستقبل أيضاً مع الحاضر.

مسلم يكشف كذب وإفك الإخوان في حديثهم عن حرب أكتوبر

وأضاف «مسلم»، خلال حواره في برنامج «من مصر»، مع الإعلامي عمرو خليل، والإعلامية ريهام إبراهيم، الذي يعرض على شاشة «سي بي سي»، أن الإخوان كانت لهم مشكلات عديدة في السياسية والخدمات، وفشلوا في كل الملفات سوى الكذب والخداع فقط، مستشهداً بما قاله صبحي صالح عندما قال إنه شاهد حرب أكتوبر عندما كان يتغدى الساعة 2 الظهر، رغم أن الحرب كانت في رمضان.

مسلم يهنئ الشعب المصري بمرور 8 سنوات على ثورة يونيو

وأشار رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إلى أن خروج الاحتلال الإخواني من حكم مصر يعتبر حدثاً عظيماً، سيظل المصريون يحتفلون بع على مدى تاريخ المصريين، وسيظل الرئيس عبدالفتاح السيسي فخر كبير وفي التاريخ: «هنيئا للشعب المصري بثورة 30 يونيو، ومرور 8 سنوات على هذه الثورة، لأن الثورة جمعت بين الدور البطولي ودور الإنجازات».