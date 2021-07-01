مسلم: أرى كل أفعال الإخوان تندرج تحت خيانة العظمى.. «الوطن كان بيروح»

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تتفق وتخالف اتفاقها مع أي فئة أو أي ائتلاف أو تحالف، مشيرا إلى أنّه كتب كثيراً عن معنى الخيانة العظمى، ويرى كل أفعال هذه الجماعة الإرهابية تندرج تحت بند خيانة الوطن، حيث إنهم كانوا يستقون بالولايات المتحدة الأمريكية ضد الجيش المصري، وهذا يعد قمة الخيانة.

وأضاف «مسلم»، خلال حواره في برنامج «من مصر»، مع الإعلامي عمرو خليل، والإعلامية ريهام إبراهيم، على شاشة «سي بي سي»، أنه كتب مقالا تحت عنوان «باي باي مرسي»، في جريدة الوطن يوم 30 يونيو الظهر، ونشر في عدد 1 يوليو، حيث كان لديه ثقة على نجاح الثورة المصرية.

وأوضح أنه كان يتواصل مع الكثيرين في المحافظات لمعرفة الأجواء قبل الثورة، وكان في زيارة لبور سعيد قبل ثورة يونيو بأسبوع، مضيفا: «أول ما دخلت بورسعيد لاقيت تاكسي حاطط صورة مرسي وعليها علامة إكس»، والجميع يعلم أن بورسعيد تعد من محافظات النضال، موضحًا أنه كان يجلس مع البدري فرغلي رحمه الله وكلفه بأن يحمل استمارات تمرد لإيصالها لسيد عبدالعال رئيس حزب التجمع وهو فخور بذلك.

وتابع رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، بأنه كان يسكن بالقرب من قصر الاتحادية: «الواحد يمشي يروح البيت يلاقي الدنيا متقفلة، قعدت يومين ابات بره البيت بسبب كده، بجد كنت بشوف حاجات متخلفة، كنت بحس إن الوطن بيروح».

وأكد أن جريدة الوطن هي من استضافت المؤتمر الأخير لمجموعة «تمرد»: «محمد عبد العزيز اتصل بي وقالي مش لاقي أعمل فين المؤتمر قولتله اطلع، وكلمت الأستاذ مجدي الجلاد.. وقولتله مفيش مشكلة، وقولت لمحمد عبدالعزيز لو معرفتوش تطلعوا الوطن هنيجي في الشارع نعمله معاكم، وبالفعل استضافت الوطن هذا الاجتماع، وجاءت وكالات الأنباء لنقله على الهواء».