الصلاة على رمسيس مرزوق في منزله.. ودفنه في مقابر شقيقه

كشف مصدر من داخل عائلة مدير التصوير الراحل رمسيس مرزوق لـ«الوطن» أنه تم الصلاة على جثمانه في منزله الذي توفي به صباح اليوم، وتم إحضار كاهن من الكنيسة للصلاة عليه نظرا لظروف غلق الكنائس، والسماح بعدد معين بالصلاة لذلك قاموا بالصلاة عليه في منزله.

أما عن دفن جثمانه، قال المصدر إن الجثمان جرى دفنه في مقابر شقيقه في مدينة السادس من أكتوبر، مؤكدًا أن شقيقه أصر على دفنه في مدافنه بالرغم من أن رمسيس مرزوق له مدافن خاصة به في مدينة نصر.

ومر مدير التصوير الراحل بعدد من الأزمات الإنسانية في حياته بالرغم من نجاحه على المستوى العملي، حيث فقد ابنته الكاتبة أمل رمسيس، وبعدها بسنوات تحديدا في عام 2017، رحلت زوجته الناقدة والكاتبة عواطف صادق أثناء وجودهما في مهرجان شرم الشيخ للسينما العربية والأوروبية.

ودخل الوسط الثقافي والسينمائي في حالة من الحزن، صباح اليوم، بعد إعلان خبر رحيل الفنان الكبير، ونعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الفنان الراحل في بيان صحفي، قائلة إن الراحل أحد رواد فن التصوير السينمائي المصري، تميز برؤية فنية عبقرية برزت من خلال زوايا التصوير التي كانت مفتاح وسر نجاح الكثير من الأعمال، مؤكدة أن بصماته ستبقى علامة بارزة في تاريخ الإبداع السينمائي.

وقدم رمسيس مرزوق، عبر مشواره الفني الطويل، مجموعة كبيرة من الأعمال التي قارب الـ 70 عملا ما بين السينما والتلفزيون، وتعاون مع أبرز المخرجين من بينهم يوسف شاهين، رضوان الكاشف، شريف عرفة، يسري نصرالله، وسمير سيف.