أفلام للراحل رمسيس مرزوق.. أبرزها «أسد سيناء والريس عمر حرب»

توفى مدير التصوير رمسيس مرزوق، عن عمر يناهز الـ81 عاما، اليوم الجمعة، ولم يتم تحديد موعد الجنازة بعد، انتظارا لوصول أسرة الفقيد إلى المنزل.

وأعلن الفنان سامح الصريطي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن السينما المصرية فقدت فنانًا كبيرًا ورائدًا من رواد التصوير السينمائي: «رحم الله الدكتور رمسيس مرزوق، وهذه آخر لقطة له مع أخيه الفنان النحات ومهندس الديكور زوسر مرزوق».

وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن» تقريرًا عن أبرز 5 أعمال فنية شارك فيها مدير التصوير رمسيس مرزوق.

أسد سيناء

الفيلم إنتاج عام 2016، ويروي قصة البطل سيد زكريا خليل الذي كان يخدم في سلاح المظلات بالجيش المصري، والذي نجح بمفرده في أن يتصدى لكتيبة إسرائيلية كاملة في حرب أكتوبر المجيدة، بعدما استشهد بقية أفراد الفصيلة التي كان ينتمي إليها.

الفيلم من إخراج حسين السيد، وقصة وسيناريو عادل عبدالعال، بمشاركة من عمرو البدالي، وبطولة عمرو رمزي، نهى إسماعيل، حنان يوسف، حمدي الوزير، علي خليفة، حنان سليمان.

اضحك الصورة تطلع حلوة

تناول الفيلم قصة حياة مصور الفوتوغرافيا، يدعى سيد غريب «أحمد زكي» هاجر من بلدته إلى القاهرة، بحثًا عن مكان قريب من كلية طب القصر العيني، التي التحقت بها ابنته تهاني «منى زكي»، وعندما التحقت ابنته بالجامعة اصطدمت بالمجتمع الارستقراطي ونشأت علاقة حب بينها وبين ابن رجل الأعمال طارق عز الدين الذي جسد شخصيته الفنان كريم عبدالعزيز.

الفيلم من إخراج شريف عرفة، وتأليف وحيد حامد، وبطولة أحمد زكي، ليلى علوي، سناء جميل، منى زكي، كريم عبدالعزيز، وعزت أبو عوف.

إسكندرية نيويورك

ودارت أحداث الفيلم عن المخرج العالمي يحيى شكري مراد الذي جرى تكريمه في نيويورك من إحدى المهرجانات الكبرى، واكتشف هناك أن له ابن من سيدة كان قد انخرط معها في علاقة عاطفية عندما كان مقيما في الولايات المتحدة اﻷمريكية ﻷجل الدراسة.

الفيلم من إخراج يوسف شاهين، وقصة وسيناريو وحوار خالد يوسف، وبطولة يسرا، محمود حميدة، لبلبة، هالة صدقي، ماجدة الخطيب، يسرا اللوزي.

حين ميسرة

تناول الفيلم أسرة عائلة تعيش في حي عشوائي، حيث تهرب ناهد «سمية الخشاب» من تحرش زوج أمها «سامي مغاوري»، لتصبح ضحية اغتصاب بشعة، أما طفلها الذي أنجبته من علاقة غير شرعية مع «عمرو سعد»، فتحول إلى أحد أطفال الشوارع.

الريس عمر حرب

يدير عمر حرب «خالد صالح» كازينو للقمار، ويلتحق بالعمل لديه شاب هاديء «هاني سلامة» يريد الحصول على النقود، لكي يتمم زواجه، قبل أن تهجره خطيبته وأسرته رفضا لطبيعة عمله، لكنه يحدث تقدمًا كبيرًا في عمله، وتتطور الأحداث.

الفيلم من إخراج خالد يوسف، تأليف هاني فوزي، بطولة الفنان هاني سلامة، الفنان الراحل خالد صالح، سمية الخشاب، وغادة عبدالرازق.