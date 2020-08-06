نائب محافظ القليوبية تتفقد مشروعات تطوير قرى كفر شكر

أجرت إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، اليوم الخميس، جولة لتفقد مشروعات المشروع القومي لتنمية وتطوير القرى الأكثر احتياجا بـ8 قرى بمحافظة القليوبية والممولة من وزارة التنمية المحلية بتنفيذ الجهاز المركزي للتعمير، بناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ الإقليم.

وبدأت "ريان" الجولة بتفقد رصف طريق المفتي كفر رجب، ثم توجهت إلى قرية المفتي للمرور الميداني على كافة المشروعات المقترحة، وهي إنشاء مبنى إداري لمركز شباب المفتي مكون من طابقين، فضلاً عن إنشاء مكتب بريد مكون من طابق واحد، بالإضافة إلى إنارة طريق المفتي كفر رجب داخل القرية، بحضور محمد غنيم نائب رئيس المدينة.

كما تضمنت الجولة، متابعة اقتراح إنشاء شبكة صرف صحي للقرية، بالإضافة إلى توسعة كوبري الحادثة بكفر رجب.