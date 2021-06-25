إنقاذ 53 من الغرق وإعادة 103 أطفال لذويهم بمصيف رأس البر

شهدت مدينة رأس البر، في محافظة دمياط، إقبالاً من المصطافين اليوم الجمعة، بعد إعادة فتح شواطئ المدينة للمواطنين، وفقاً لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا.

وبدأت المدينة، برئاسة اللواء حسين لبيب، في استقبال روادها منذ الساعات الأولى، من خلال تواجد إدارة الشاطئ ورجال الإنقاذ والمعدات البحرية، وعدد 5 خيام لتجميع الأطفال التائهين، وعدد 4 سيارات إسعاف، حيث تم اليوم إنقاذ 53 حالة من الغرق، كما تم تسليم عدد 103 أطفال تائهين إلى ذويهم، وغادروا جميعاً الشاطئ مع نهاية اليوم.

حملات نظافة مستمرة بطول الشاطئ

وتم تنظيم حملات نظافة مستمرة بطول الشاطئ على مدار اليوم، لرفع المخلفات والقمامة أولاً بأول، ومتابعة تطبيق الكافيهات على الشاطئ للإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك في إطار جهود الوحدة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

كما قام قطاع النظافة بالمجلس بأعمال رفع المخلفات والقمامة وكنس الرمال بجميع مناطق المدينة، وذلك ضمن سلسلة حملات الوحدة اليومية لرفع مستوى النظافة برأس البر.

كما تم شن حملة مكبرة جديدة بمدخل المدينة لرفع المخلفات والقمامة وتسوية الشوارع وكنس الرمال وإزالة الحشائش.

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