إنقاذ 67 حالة من الغرق وإعادة 255 طفلاً لأسرهم بمصيف رأس البر

شهدت مدينة رأس البر، طوال ساعات نهار اليوم الجمعة، إقبالاً كبيراً على شواطئ المدينة، من المصطافين ورواد الشاطئ، وذلك بعد إعادة فتحها للمواطنين، وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، حيث تم العمل من أول ضوء بتواجد إدارة الشاطئ ورجال الإنقاذ والمعدات البحرية و5 خيام لتجميع الأطفال التائهين، و4 سيارات إسعاف.

وسجلت مدينة رأس البر، برئاسة اللواء حسين لبيب، وإشراف نواب المدينة، اليوم الجمعة، إنقاذ عدد 67 حالة من الغرق، كما تم تسليم عدد 255 طفلاً إلى ذويهم، وغادروا جميعاً الشاطئ في سلام، وذلك مع عمل حملات نظافة مستمرة بطول الشاطئ على مدار اليوم، لرفع المخلفات والقمامة أولاً بأول.

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متابعة تطبيق الكافيهات على الشاطئ للإجراءات الاحترازية

كما جرت أعمال متابعة تطبيق الكافيهات على الشاطئ للإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك في إطار جهود الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، لتقديم أفضل الخدمات المواطنين.

إنقاذ 53 من الغرق وإعادة 103 أطفال لذويهم بمصيف رأس البر

وفي إطار استعدادها لبدء موسم الصيف، وإعادة فتح شواطئ المدينة، قامت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بتنفيذ 5 إجراءات تتمثل في:

1- تجهيز 4 خيام كنقاط تمركز للإسعاف.

2 - 4 خيام آخرين كمركز لتواجد الأطفال التائهين به، لحين تسليمهم لذويهم.

3 - تجهيز أبراج الإنقاذ بطول الشاطئ.

4 - تجهيز منطقة المعدات.

5 - صيانة دورات المياه وأماكن الاستحمام.