حسام حبيب: شيرين مبيفرقش معاها فلوس.. وفي ناس من الوسط عاوزين يهدوها

علق الفنان حسام حبيب، على أزمة تسريبات والده التي جاء فيها أنه يخطط للسيطرة على أموالها، قائلا: «في حد عايز يهد شيرين، هم أشخاص كانوا بيشتغلوا معاها وقريبين منها في الوسط، وبسبب مواقف حصلت بينهم مبقوش موجودين معاها».

وأضاف حبيب، خلال تصريحات تلفزيونية: «شيرين كانت تثق جدا في الناس اللي حواليها ومش بيفرق معاها الفلوس ولا عارفة يعني إيه حسابات بنوك وكانت تثق في كل من حولها ثقة عامية، وبالتالي الناس دول كانوا مستفيدين أساسيين منها، وبقوا عاوزين يثبتوا لها إنهم لما بعدوا عنها مشاكلها كترت وحياتها اتدمرت وحياتها الشخصية بقت معرضة لكل الناس».

وتابع: «الواحد ابتدا يكره شغلانته من كتر ما حس إنه معروض للناس، أنا وشيرين بنحب خصوصيتنا، و80% من اللي اتقال كدب، واكتشفت إن في تفاصيل من حياتنا بقت تخرج بره البيت».

وردت شيرين قائلة: «اشتريت عربية النهاردة ومقلتش لحد بس اكتشفت إن الناس كلها عارفة وبتقول إني اشتريت عربية».

وفي وقت سابق هاجم حسام حبيب الإعلامية نضال الأحمدية التي تسببت في تسريب مكالمة والده، موضحًا: ««أنا أول مرة أسمع عن صحفي استقصائي بزق بيه بنات أنا بستخدم البشر اللى بيتابعونى بستغلهم هنا بقي اسمه تجارة بالبشر بتزقيهم يعملوا مكالمات مع ناس وتسميها أعمال استقصائية، وتقولى آه إنه أنا منفتش، آه منفتش لأن انا أرجل وأنضف من أن أنفي صوته أو مش صوته ميخصنيش».