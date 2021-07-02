عاجل.. غرق طالبين في ترعة بالمنوفية والإنقاذ النهري ينتشل جثتيهما

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة المنوفية، مساء اليوم الجمعة، من انتشال جثتي طالبين لقيا مصرعهما غرقاً في ترعة «جنزور»، بدائرة مركز شبين الكوم، عقب ورود بلاغ من الأهالي بغرقهما في الترعة، حيث كلف العميد علاء عويس، مدير الحماية المدنية بالمنوفية، قسم الإنقاذ النهري بالتوجه إلى مكان البلاغ.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطاراً من العميد علاء عويس، مدير إدارة الحماية المدنية بالمنوفية، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بغرق طالبين بترعة «جنزور»، في منطقة كوبري «الكلابية»، وعلى الفور تم تكليف قسم الإنقاذ النهري، برئاسة الرائد محمد خالد، بالتوجه بفرق الغواصين والبحث عن جثماني الشابين.

ونجح طاقم الغواصين التابع لقسم الإنقاذ النهري بالمنوفية، من انتشال جثماني الطالبين وهما «م. م. ع.»، 17 سنة، و«م. أ. ع.»، 18 سنة، وتم نقل جثمانيهما إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي، عن طريق سيارتي إسعاف، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية بشأن الواقعة.