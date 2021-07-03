حسام حبيب عن أزمة التسريبات: اللي بيحصل جوة البيوت بيتسجل ويطلع برة

علق الفنان حسام حبيب، على أزمة تسريبات والده التي جاء فيها أنه يخطط للسيطرة على أموالها، قائلا: «التفاصيل اللي بتحصل جوة البيت بتطلع برة، والموضوع بقى أكبر بكتير من حسام وشيرين، الكلام بيتسجل ويطلع برة البيت».

وأضاف «حبيب» خلال تصريحات تلفزيونية: «الإعلامية نضال الأحمدية قالت إن صاحبة التسريب مع والدي ليست مذيعة لكنها حد إحنا زاقينه يقوم بعمل استقصائي لمدة 6 شهور ليخترق حياتي، وقالت مبروك عليّ أخدت البوكس، ولما بسمة وهبة سألتها عن هوية الشخص، رفضت الإفصاح عنه بدعوى أنها مصدرها، لكن بعد دقيقتين من الحديث مع بسمة وهبة، اعترفت وقالت مصيبة وهي إن الـ12 مليون فولورز بتوعي هم الـ12 مليون ريبورت».

وأوضح، أن بعض المواقع تستغل بعض مستخدميها ليتجسسوا على بعض المقربين منهم والحصول على معلومات شديدة الخصوصية عنهم: «يعني مثلا لو إنت بتتابع موقع كبير فتلاقي نفسك جاي لك رسالة إنك نشط عندنا على الموقع ممكن نديك تدريب وتشتغل معانا مذيع أو مراسل فالشخص يفرح جدا، لكن التدريب ده يكون مقابل الاستقصاء عن شخص معين والحصول على معلومات شخصية عنه مثل رقم الهاتف، ويتعامل مع الشخص المستهدف لمدة 6 شهور على أنه صحابه وبيحبه ويفتحوا في حوارات ويتكلموا في خصوصيات».

وحول توتر العلاقة بينه ووالده، أوضح: «حتى لو ده رأيه فيّ، ياما جوة البيوت حما مش راضي عن العلاقة دي أو مش راضية عن العلاقة دي».