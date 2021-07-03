حسام حبيب: شبكة تجسس وراء أزمة التسريبات.. وممكن تستهدف سياسيين

أكد الفنان حسام حبيب، أن شبكة تجسس تسببت في أزمة تسريبات والده، موضحًا: «الشبكة دي اتدربت عشان تخترق حياة فنانين، وممكن يبقوا سياسيين أو شخصيات مهمة أو قاضي بعد كدة».

وهاجم «حبيب» خلال تصريحات تلفزيونية، الإعلامية نضال الأحمدية التي نشرت التسريبات: «بتسلم الناس على الهواء واتهمت الـ12 مليون فولورز إنهم 12 مليون ريبورتر .. حتى الجهات السيادية لا تنفذ هذا العمل إلا بعد الحصول على إذن النيابة العامة».

وتابع: «اللي حصل في التسريبات إن البنت قربت منه، وقعدت تقوله هو يستاهل واحدة صغيرة، وهو يقولها أه طبعا، وده أي كلام وميخصنيش وميهمنيش، لكن الخطورة في قدرة البعض على اختراق بيوت الناس لفترة طويلة من الوقت».

وواصل: «اتهمت 12 مليون شخص أنهم يتعاونون معها في أعمال غير مشروعة، طب هي تعرف إن ممكن يكون حد منهم شغال في الموساد ولا لأ؟!».

وشهدت الفترة الأخيرة أزمة كبيرة للفنان حسام حبيب، بعدما جرى تسريب تسجيل صوتي لوالده زعم خلاله أنه تزوج من الفنان شيرين عبد الوهاب من أجل الحصول على أموالها، بجانب أن زوجته غير راضية عن زواجه بشيرين من الأساس، مما دفع الفنانة إلى نفي كل هذه التسريبات.