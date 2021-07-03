حسام حبيب: صعبت على شيرين بعد التسريبات.. ومقدرش أحاسب أبويا

كشف الفنان حسام حبيب، رد فعل زوجته الفنانة شيرين على أزمة تسريبات والده، موضحًا: «كنا الساعة 8 الصبح، لقتها بتعيط وبتقول لي أبوك، افتكرت أنه توفى، ولما سألتها قالت لي كل اللي حصل، شيرين كانت بتعيط عليّ وقالت لي مش عاوزاك تشيل همي، أنت صعبان عليّا لأن اللي اتكلم عنك حد قريب منك».

وأضاف «حبيب»، خلال تصريحات تلفزيونية، «الإعلامية نضال الأحمدية التي نشرت التسريبات قالت لي عشان خاطري امسك نفسك، ويا رب ارزقني حسن التصرف، وطمنتني وحسيت أنها مسخنتش زي كل مرة».

وحول موقفه من والده، قال: «مقدرش أحاسب أبويا، ربنا مقليش أحاسبه، اللي أقدر أعمله إني أتجنبه أو أبعد، لكن أقدر أحاسب طرف اخترق حياتي ولسه بيهدد ويبتز».

وفي وقت سابق، اعتذر والد المطرب حسام حبيب عن صمته بعد انتشار التسريب الصوتي الذي يهاجم فيه الفنانة شيرين عبدالوهاب زوجة ابنه، والذي قرر بعدها نجله مقاطعته،، واصفا نفسه بأنه أصبح «عجوزًا خرفًا بحكم السن».

واتهم والد حسام حبيب نجله بأنه أصبح مجذوبًا لزوجته شيرين: «أنا بشكر الإعلامية نضال الأحمدية أنها ساهمت، ولو بطريق غير مباشر في عودة الابن الضال، وأخيرا نطق وأنا فرحت فرحة اللواء بابنه لما نطق في فيلم الدادة دودي».

ووجه والد الفنان حسام حبيب رسالة إلى الفنانة شيرين، مطالبا إياها بأن تجعل نجله يعود إلى حياته الفنية: «أنا بطالبك بوعدك رجعيه لجمهوره مش أكتر وفرغيه لعمله وكفاية عليه أربع سنوات من الغياب، وإن كنت لا أبرئ حسام من هذا الاختفاء لأنه مش معنى أنه مهتم بمشاكل عمل زوجته انه يهمل عمله، دي حجة البليد الكسول، أما عن نفسى آسف لكل ما بدر مني ومينفعش واحد في مكانتي ولا سني ينقاد لألعاب السيدة نضال وهوايتها في تدبير المؤامرات».