إعادة فرض حظر التجوال الليلي اليوم في 45 بلدية برتغالية بسبب «دلتا»

قررت السلطات البرتغالية، إعادة فرض حظر التجوال الليلي في 45 بلدية بينها لشبونة اعتبارا من اليوم، بعد تزايد انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، بسبب سلالة «دلتا» الهندية.

وقالت وزيرة الدولة في الحكومة البرتغالية ماريانا فييرا دا سيلفا، أمس الخميس، إن حظر التنقل سيطبق على الطرقات العامة في المناطق الأكثر تضررا من حيث نسبة الإصابات بالفيروس، وبينها العاصمة البرتغالية وبورتو.

وزيرة برتغالية: الشروط غير متوافرة للقول إن الفيروس تحت السيطرة

وأوضحت دا سيلفا، في مؤتمر صحفي، أن الحظر سيطبق يوميا من الحادية عشرة ليلا وحتى الخامسة صباحا، مشيرة إلى أن الوضع تدهور الأسبوع الماضي مجددا، وأن الشروط غير متوافرة للقول إن الفيروس تحت السيطرة.

وتخطت الإصابات بالفيروس في البرتغال عتبة الألفي حالة جديدة، خلال 24 ساعة، وهو أعلى مستوى يسجل منذ منتصف فبراير الماضي حين كانت البلاد تخضع للإغلاق العام.

وكان المعهد الوطني للصحة في البرتغال، أعلن أن سلالة «دلتا» الهندية، شديد العدوى، تمثل 60% من حالات الإصابة الجديدة في عاصمة البلاد.

وتسبب انتشار سلالة «دلتا» الهندية، بانتشار العدوى في البلاد في الأسابيع الماضية، فيما تلقى نحو 50% من السكان الجرعة الأولى من لقاح كورونا، بينما استكمل 32% منهم التطعيم.

كما جاءت القفزة في الإصابات بعد فتح السلطات البرتغالية أبوابها للزوار من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في منتصف مايو الماضي، كما فتحت معظم الشركات أبوابها، ومع بداية موسم الصيف شهدت الشواطئ البرتغالية ازدحاما، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.