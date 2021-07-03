شيرين تبكي على الهواء: تعبانة وبحاول أمشي جوه الحيط

بكت الفنانة شيرين على الهواء، بسبب أزمة تسريبات والد زوجها الفنان حسام حبيب، الذي زعم فيها أنه يخطط للاستيلاء على أموالها، قائلة: «أنا تعبانة، بحاول أمشي جوه الحيط»، ولم تستطع استكمال حديثها وانهارت من البكاء، قبل أن يقاطعها زوجها.

وقال حسام حبيب، زوج المطربة شيرين، خلال تصريحات تلفزيونية: «الفنانين بشر ولما حياتهم بتنتهك بالطريقة دي مش بيبقوا عارفين يروحوا فين، ده إحساس صعب جدا بيسجنك جوه حياتك وبيتك، أنا مش عارف أرد على حد».

وأضاف: «البنت اللي كانت بتكلم والدي ساومتني وبعتت لي على فيس بوك، عملت لها بلوك، فبعتت لي على واتس آب، وبعتت لي حتة من التسجيل وقالت لي لو مدفعتش 2 مليون جنيه التسجيل ده هينزل، قلت لها خدي الـ2 مليون جنيه ونزليه».

وتابع: «البنت سمعتني جزء أسوأ من اللي اتقال، أنا محدش يقدر يبتزني، لأني عارف تربيتي وعلاقتي بربنا عاملة إيه».

وحول ما زعمه والده بانقطاعه عن الغناء بسبب ارتباطه بالفنانة شيرين، أوضح حسام حبيب: «عملت أول ألبوم عام 2004، وبعدها اشتغلت 2006، وفي 2008، وبعدها عملت ألبوم في عام 2016، أنا الشغل بالنسبة لي هواية، عمر شيرين ما أخرتني عن حاجة، ولا هي بتدخل في شغلي ولا أنا بتدخل في شغلها».