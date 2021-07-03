عبير صبري تدعم شيرين عبدالوهاب وزوجها: مصر كلها بتحبكم

دعمت الفنانة عبير صبري، عبر حسابها في «انستجرام»، المطربة شيرين عبدالوهاب وزوجها حسام حبيب، في أزمة تسريبات التسجيلات الصوتية، قائلة «بحبكم شيرين وحسام فنانين محترمين وكبار وربنا معاكم يحميكم ويحفظكم ويخليكم لبعض ومصر كلها بتحبكم وبتدعمكم، شيرين صوت مصر العظيم».

أزمة تسجيلات والد حسام حبيب الصوتية

وانتشرت منذ أيام قليلة تسجيلات لحسين حبيب والد المطرب حسام حبيب زوج شيرين، يهاجم فيها زوجة ابنه قال فيها «ابني حسام بيتحكم بجميع حسابات شيرين عبدالوهاب وبيسحب كل ما يشاء من أموالها، وأيضا حسام ووالدته مبيحبوش شيرين عشان هي كمان كانت ترغب في الطلاق منه».

وأضاف: «حسام متزوج منها وبيشتغل معاها مدير أعمالها من المفروض بقى أنه يكون له نسبة من الأرباح مثل نسبة مدير أعمالها القديم ياسر خليل، أنا عارف حسام ابني دماغه سم وهو ذكي جدًا ومش سهل، فأكيد هو في دماغه حاجة ومأمن بنفسه جدا، وشيرين عاملة لحسام توكيل بدليل أنه معاه الفيزا بتاعتها وبيقدر يسحب من حسابها، وعارف الرقم السري، بس هو بيروح يسحب الفلوس اللى هو عايزها بس».

واختتم: «إيمان أم حسام مش بتحب شيرين، إيمان تنكة، وعاملة زي المليونير لما يفلس هي صرفت الفلوس اللي أبوها سابهالها وصرفت فلوس حسام، شيرين عايزة تقولها بتتنكي على إيه؟ ده أنا عزماكي وهتسافري على حسابي والفندق على حسابي»

ليتفاعل الوسط الفني في مصر والوطن العربي مع شيرين وزوجها حسام حبيب.