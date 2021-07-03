ما لا تعرفه عن ليلى طاهر: لديها خلوة لقراءة القرآن ولها أذكار خاصة

تٌعتبر الفنانة ليلى طاهر من أبرز نجمات جيلها حيث امتدت مسيرتها الفنية إلى ما يزيد عن 50 عاما قدمت خلالها عددا من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات الناجحة بمختلف أنواع الأداء الفني.

الفنانة ليلى طاهر لها وجه آخر قد لا يعرفه جمهورها ذكرته في تصريحات صحفية لجريدة «الوطن» ونستعرضها معكم كما يلي:

لها أوراد خاصة ولها خلوة تختلي فيها

لها طقوس خاصة في شهر رمضان المعظم حيث تحرص على أداء 3 جوانب بالتزامن ما بين الصلاة وقراءة القرآن والعمل الخيرى، قائلة: «اليوم مُقسّم عندى إلى نصفين، بالنهار أداوم على قراءة القرآن والورد اليومى بجانب الأدعية والتسابيح والصلاة فى مواعيدها، وفى المساء أكرر ذلك منذ العشاء وحتى الفجر.. عندى خلوة فى البيت وباقعد فيها مع نفسى، مما يُساعدنى فى ختمة القرآن 4 مرات فى الشهر الكريم».

تداوم على مساعدة المحتاجين

وكشفت ليلى طاهر أنها تُداوم على مساعدة المحتاجين والتبرّع للجمعيات الخيرية ذات الثقة، لافتة إلى أنّها ليست من هواة السهر والصخب وزيارة الخيام الرمضانية، قائلة: «ميزة رمضان فى التجمعات العائلية، لكن للأسف السنة دى كمان مفيش تجمعات علشان فيروس كورونا».

وكان الإعلامي محمود سعد، قد أعلن إصابة الفنانة ليلى طاهر بفيروس كورونا المستجد، موضحًا أنها كانت ستظهر معه في حلقة الجمعة من برنامجه «آخر النهار» المذاع على قناة النهار الفضائية، إلا أنها لن تظهر بسبب الإصابة.