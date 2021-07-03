عجوز تنهى حياة زوجها الثمانيني «ضربا بعكاز» في مدينة نصر

أنهت سيدة سبعينية حياة زوجها الثمانيني «ضربا بالعكاز» حتى الموت، إثر مشادة كلامية داخل شقتها بمدينة نصر، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي انتدبت الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وبدأت في استجواب المتهمة، وقررت حجزها على ذمة التحريات.

سيدة تقتل زوجها فى مدينة نصر

تلقى مأمور قسم شرطة مدينة نصر إخطارا من المستشفى باستقبال «محمد .ع» في العقد الثامن من العمر جثة هامدة، متأثرا بإصابته في الرأس، وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين إصابة المجني عليه في الرأس، حيث كشفت التحريات بأن مشادة كلامية حدثت بين المجني عليه وزوجته التي تبلغ من العمر 74 عاما، وتطورت إلى قيام المجني عليه بمحاولة ضربها بالعكاز الخاص به، ولكنها تمكنت من استخلاصه منه وسددت له عدة ضربات على رأسه حتى سقط على الأرض.

وأضافت التحريات أنه بنقل المجنى عليه بمساعدة الجيران إلى المستشفى في محاولة لإنقاذة إلا أنه توفي متأثرا بإصابته، وتم نقل الجثة إلي مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت التشريح لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة.

ضبط الزوجة وحجزها لحين عرضها على النيابة العامة

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الزوجة، وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات انكرتها وأشارت إلى حدوث مشاجرة بينها وبين المجني عليه وأثناء تعديه عليها بالضرب بالعكاز ضرب نفسه بالخطأ وسقط على الأرض مغشيا عليه بسبب دخوله في غيبوبة سكر.