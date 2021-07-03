طلاب القسم العلمي بالثانوية الأزهرية 2021 يؤدون امتحان الأحياء

يؤدي طلاب القسم العلمي بالثانوية الأزهرية، اليوم السبت، امتحان مادة الأحياء في اليوم الثالث عشر من بدء ماراثون امتحانات الثانوية الأزهرية 2021.

ومن المقرر أن يستمر امتحان مادة الأحياة لمدة 3 ساعات من التاسعة حتى 12 ظهرا، ويبلغ عدد طلاب القسم العلمي 38 ألفًا و719 طالبا وطالبة، مقسمين إلى 21 ألفًا و35 طالبًا، و17 ألفًا و784 طالبة.

امتحان مادة الأحياء في الثانوية الأزهرية

ومن المقرر أن يؤدي الطلاب امتحان مادة الأحياء في 609 لجان على مستوى الجمهورية، ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لـ امتحانات الثانوية الأزهرية 2021، 113 ألفًا و473 طالبًا وطالبة، منهم 63 ألفًا و765 طالبًا، و49 ألفًا و708 طلاب، بينما يبلغ عدد طلاب القسم الأدبي 74 ألفًا و754 طالبًا وطالبة، مقسمين إلى 42 ألفًا و730 طالبًا، 32 ألفًا و24 طالبة.

18 مركزًا لتصحيح الامتحانات

من ناحية أخرى، أكد الدكتور أسامة داوود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن امتحانات الثانوية الأزهرية تسير على ما يرام ولا توجد أي مشكلات تم رصدها سوى شكوى الطلاب من طول امتحان مادة الديناميكا، لافتا إلى أنه تم تخصيص 18 مراكزًا لتصحيح امتحانات الثانوية الأزهرية 2021 على مستوى الجمهورية.

وأوضح «داوود»، في تصريح سابق لـ«الوطن»، أنه يتم العمل بكثافة في معامل تصحيح مواد امتحانات الثانوية الأزهرية 2021، ويشارك فيها عدد كبير لتصحيح العينات العشوائية لكل مادة «يوم بيوم»، مؤكدًا أنه سيجري إعادة توزيع درجات مادة الديناميكا التي أدها طلاب القسم العلمي، في اطار امتحانات الثانوية الأزهرية 2021، يوم الاثنين 21 يونيو، استجابة للشكاوى التي وردت من الطلاب في هذا الشأن، بخصوص طول امتحان مادة الديناميكا.

وأكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه «جرى تشكيل لجنة لبحث شكوى الطلاب، من طول امتحان مادة الديناميكا، وأنه سيجري مراعاة شكوى الطلاب في التصحيح، وهذه المراعاة لها طريقة معينة، تعتمد على العينات العشوائية، وإعادة توزيع الدرجات».