النيابة تصرح بدفن شخصين لقيا مصرعهما أثناء شراء مستلزمات زفاف بالبحيرة

ليلة لم يعرف فيها أهالي قرية الوفائية بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، طعم النوم، بعدما لقي شابان مصرعهما أثناء توجههما إلى شراء مستلزمات زفاف شقيق أحدهما، وفي الوقت الذي يملأ القرية فرح وأغاني وبهجة بسبب العُرس المنتظر، هجمت الأحزان وخيمت على جميع وشوارع القرية، حتى حولت منزل العُرس إلى سرادق عزاء، واستبدلوا الأسود بملابس الفرح البيضاء وسيطر الحزن على أسرة الضحيتين.

حادث سيارة بمركز الدلنجات

بداية الحادث حينما لقي شخصان مصرعهما، مساء أمس، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بأحد جانبي طريق «الدلنجات- الوفائية» بمحافظة البحيرة، وكانا الصديقان قد عزما النية على الذهاب لمدينة الدلنجات لشراء بعض مستلزمات تجهيز حفل زفاف شقيق أحد المتوفين، وعقب الحادث تم نقل الجثتين لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

بلاغ للجهات الأمنية بالبحيرة

كان اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارًا من العميد مصطفى السعدني مأمور مركز شرطة الدلنجات، يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بطريق الوفائية الدلنجات، وأسفر عنه وفاة شخصين.

معاينة رجال المباحث لموقع الحادث

وانتقل ضباط مباحث مركز شرطة الدلنجات لمكان الواقعة، وبالفحص تبين مصرع كلًا من؛ «محمد.س.ا» و«عبدالل.م.ع»، إثر تصادم سيارتهما «ملاكي» بأحد جانبي الطريق أثناء ذهابهما لمدينة الدلنجات، لشراء مستلزمات حفل زفاف شقيق الأول الذي كان سيتم خلال أيام.

تحرير محضر بالواقعة والتصريح بدفن الجثتين

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات، وعقب ذلك قرر المستشار إسلام حازم، رئيس نيابة الدلنجات، التصريح بدفن الجثتين، فيما كلفت من إنهاء تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.