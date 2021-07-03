مسلسل ليه لاء الجزء الثاني الحلقة 12.. والدة صلاح ترفض عودته لطليقته

شهد مسلسل ليه لاء الجزء الثاني الحلقة 12، إصابة ندى، بالإحباط بسبب الخطوة الجريئة التي اتخذها حبيبها صلاح بشأن عودته إلى طليقته، واشتكت ندى التي تجسد دورها الفنانة منة شلبي من «حظها السيئ» الذي جعلها تدخل في علاقة عاطفية مع صلاح، الذي جسد دوره الفنان أحمد حاتم.

خداع رانيا لطليقها صلاح وخطيبها مصطفى

وخلال مسلسل ليه لاء الجزء الثاني الحلقة 12، كشفت أحداث الحلقة عن محاولة رانيا التي تجسد دورها الفنانة سارة عبد الرحمن طليقة صلاح في «اللعب على الحبلين»، بين طلبها من صلاح العودة لها من أجل ابنتهما الوحيدة وهو ما جعله يرضخ لها، وفي نفس الوقت أخبرت خطيبها مصطفى، الفنان أمير شاهين، بأن طليقها هو من يريد العودة لها ولا تعرف كيفية التصرف معه.

واعترضت والدة صلاح، الفنانة مها أبوعوف، على انصياع ابنها لطليقته وتنفيذ رغبتها بشأن العودة لها، وتأكيدها أن هذا الأمر لن يكون في صالحه أوفي مصلحة ابنته خصوصًا وأن ورانيا رافضة مبدأ الأمومة من الأساس، وأن استمرار الانفصال هو الحل الوحيد الذي يصب في مصلحة الجميع، وأوضحت له أنها قامت بتربيته وهى منفصلة عن والده ولم يصبح معقدًا.

واتفق الطفل يونس نجل ندى بالتبني، مع صديقته سلمى ابنة صلاح، على أن يطلبا الذهاب إلى المكتبة حتى يلتقيان هناك، وفوجئت ندى بوجود صلاح الذي اعتذر لها وأكد علمه بوجودها وأن ابنته هى التي طلبت حضورها للمكتبة، وغضبت ندى وتركت المكان وذهبت إلى سيارتها.

مسلسل «ليه لاء» الجزء الثاني بطولة منة شلبي، أحمد حاتم، مراد مكرم، دنيا ماهر، سارة عبدالرحمن، أمير شاهين، فراس سعيد، والطفلة منى أحمد زاهر، سيناريو وحوار دينا نجم، سلمى عبد الوهاب، راجية حسن، إخراج مريم أبوعوف.