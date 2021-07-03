الأرصاد تحذر من أشعة الشمس المباشرة: درجات الحرارة تتجاوز 40 مئوية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من درجات الحرارة والتعرض لأشعة الشمس أثناء النهار، حيث إنه من المتوقع أن يسود خلال ساعات النهار طقس شديد الحرارة لتسجل القاهرة والوجه البحري 40 درجة، ويستمر تأثير الكتلة الهوائية شديدة الحرارة على معظم الأنحاء حتى مدن الصعيد؛ لتتجاوز حاجز 40 درجة.

وأكدت الأرصاد الجوية، ضرورة توخي الحذر خلال ساعات النهار وعدم التعرض للأشعة الشمس المباشرة، مشيرة إلى أن البلاد تشهد ارتفاعًا شديدًا في درجات الحرارة، وكذلك بعض الدول العربية الواقعة تحت تأثير منخفض الهند الموسمي، موضحة أن درجات الحرارة المتوقعة لبعض الدول العربية اليوم جاءت كالتالي:

- الكويت 48 درجة.

- المدينة 47 درجة.

- الرياض 46 درجة.

- مكة 43 درجة.

- بغداد 46 درجة.

- أبو ظبي 42 درجة.

- الدوحة 45 درجة.

وفي هذا الصدد، ترصد «الو طن» حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على مدن ومحافظات مصر، وفقا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الطيران المدني ومتابعات حالة الطقس والأرصاد.

حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

- يسود طقس شديد الحرارة، رطب نهارًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، جنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلًا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

- ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة في الظل بقيم تتراوح ما بين 4:2 درجات.

- شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر، حتى الساعة السادسة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية، السريعة، والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة، الوجه البحري والسواحل الشمالية.

- نشاط حركة الرياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية، جنوب سيناء، وجنوب البلاد، على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة، على مدار اليوم السبت

- القاهرة العظمى 40 والصغرى 26.

- الإسكندرية العظمى 31 الصغرى 24.

- مرسى مطروح العظمى 31 والصغرى 24.

- سيوة العظمى 40 والصغرى 22.

- بورسعيد العظمى 35 والصغرى 25.

- دمياط العظمى 34 والصغرى 25.

- الإسماعيلية 40 الصغرى 25.

- السويس العظمى 40 والصغرى 25.

- العريش العظمى 35 والصغرى 25.

- طابا العظمى 39 والصغرى 22.

- سانت كاترين العظمى 35 والصغرى 17.

- شرم الشيخ العظمى 43 والصغرى 31.

- الغردقة العظمى 44 والصغرى 31.

- الفيوم العظمى 41 والصغرى 25.

- بني سويف العظمى 41 والصغرى 25.

- المنيا العظمى 42 والصغرى 25.

- أسيوط العظمى 44 والصغرى 25.

- سوهاج العظمى 45 والصغرى 26.

- قنا العظمى 45 والصغرى 26.

- الأقصر العظمى 45 والصغرى 28.