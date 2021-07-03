روشتة البابا للطلاب من أجل التفوق بامتحانات الثانوية: ركز وكن هادئا

وجه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، رسالة إلى طلاب الثانوية العامة، قبل أسبوع من انطلاق امتحانات الثانوية العامة، المقرر إجرائها يوم السبت المقبل.

رسالة البابا تواضروس لطلاب الثانوية العامة

وتضمنت رسالة البابا تواضروس الثاني لطلاب الثانوية العامة، التي نشرها المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، روشتة للتفوق والنجاح في امتحانات الثانوية العامة.

وقال البابا تواضروس الثاني في رسالته: «لكل أبنائنا وبناتنا في الثانوية العامة، أنا برسل إليكم هذه الرسالة وأنا متأكّد أن الله هيكون معكم وهيساعدكم وهيبارك تعبكم وجهدكم طوال السنة، أنا عارف إنها سنة صعبة نظرا لظروف وباء فيروس كورونا المستجد، ولكن انتوا تعبتوا وبذلتوا مجهودك كبير وذاكرتم ولكن الظروف لم تكن مواتية ولكن انتوا كنتوا على إصرار من أجل النجاح والتوفق، أنا بتمنى ليكم كل نجاح وتفوق».

خطة البابا لطلاب الثانوية من أجل النجاح في الامتحانات

وأضاف البابا، في روشته لطلاب الثانوية العامة للتفوق والنجاح: «بهدوء شديد هتتعاملوا مع الأسئلة والامتحانات، وبعد أيام وأسابيع قليلة نقولكم مبروك بالنجاح والتفوق، وكل واحد يعطيه ربنا ما يتمناه، كن هادئا وكن مركز وخد راحتك وكفايتك من النوم، ومن يزرع ومن يجد سيجد، وسيجد حصاد، ونتيجة تسره وتفرحه وتبارك حياته، اجتهدوا، أنا واثق من النجاح والتفوق ونتائج طيبة».

اهتمام الكنيسة بطلاب الثانوية العامة

وتحرص الكنيسة القبطية الأرثوذكسية سنويا على إقامة قداسات خاصة لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحانات لتشجيعهم على التفوق، كما تقيم الاحتفالات الخاصة في كل إيبارشيات الكرازة المرقسية عقب انتهاء الامتحانات لتكريم الطلاب المتفوقين في الشهادة الثانوية العامة.

وتعمل الكنائس المصرية على مساعدة الطلاب على التفوق والنجاح في دراستهم عبر المساهمة في إعطاء دروس خصوصية وشرح للمناهج التعليمية داخل مباني الخدمات التابعة لكل كنيسة في كل منطقة في ربوع مصر في إطار الاهتمام بالعملية التعليمية والعمل على تفوق أبنائها.