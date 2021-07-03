آخر فرصة.. كيفية التقدم لوظائف هيئة المحطات النووية؟

ساعات قليلة وينتهي إعلان الوظائف المطروحة من قبل هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة، التي توفرها منذ فترة وتتطلب عددًا من المهن، ما بين التمريض، السكرتيرة، مهندسين، فنيين، وسائقين.

وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن» في إطار الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، خطوات وكيفية التقديم لـ وظائف هيئة المحطات النووية كفرصة أخيرة بعد انتهاء موعد التقديم غدا الأحد الموافق 4 يوليو الجاري.

شروط التقدم لوظائف المحطات النووية

- التقدير جيد.

- إجادة الحاسب الآلي.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- وظائف الدرجة الأولى لا يزيد السن عن 45 سنة.

- وظائف الدرجة الثانية لا يزيد عن 40 سنة.

- الدرجة الثالثة والرابعة والخامسة لا يزيد السن عن 35 عاما.

خطوات التقدم لمحطات الطاقة النووية

عدد من الخطوات أعلنت عنها الهيئة كي يتمكن طالبي الخدمة الحصول على وظائف هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة، وهي:

- أولا: لابد من سحب ملف التقديم من مبنى هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء ومقرها في العنوان الآتي «4 طريق النصر - ميدان رابعة العدوية - مدينة نصر»، محافظة القاهرة.

- ثانيا: يجب تقديم أصل وأربع نسخ، مرفقا به صورة فوتوغرافية حديثة للمتقدم

- ثالثا: لابد من تقديم صورة المؤهل الدراسي وصورة بطاقة الرقم القومي سارية.

الوظائف الشاغرة المطلوبة للتعيين

- المهندسون.

- خريجو علوم.

- مجموعة الوظائف القانونية «محامون».

- مجموعة الوظائف الطبية «أطباء».

- وظائف المالية «محاسبون».

- وظائف التنمية الإدارية «باحث قانوني - أخصائي أمن - أخصائي شؤون إدارية - أخصائي علاقات عامة - مترجم».

- مجموعة الوظائف المكتبية «مندوبو أمن».

- الوظائف الفنية «فني مساحة - فني سلامة صوحة - ممرض - سكرتارية - سائقين -عمال».