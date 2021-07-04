«أحمد» ثانية إعدادي وخبرة 8 سنوات في البطيخ: «أعرفها بالنظر»

يعمل الطفل «أحمد» في بيع البطيخ من أن كان في السادسة من عمره، حيث كان يحرص على مرافقة والده في شوادر البطيخ، ومع وصوله إلى الصف الثاني الإعدادي حالياً، أصبحت لديه خبرة كبيرة في هذا المجال، حتى أصبح يعرف حالة البطيخة بمجرد النظر إليها.

تحدث «أحمد رمضان» لـ«الوطن» قائلاً: «اشتغلت في بيع البطيخ وأنا في أولى ابتدائي، ودلوقت بأعرف البطيخة أن كانت حمرا بمجرد النظر، ومش محتاج أقلبها وأخبط عليها زي ما الزباين بتعمل».

ورصدت كاميرا «الوطن» الطفل «أحمد»، صاحب الـ14 عاماً، يقف تحت مظلة تحميه من حرارة الشمس، يبيع البطيخ، بجوار سور مدرسته بالغردقة، ليشتغل ويتعلم في مكان واحد، ولم يكن ذلك من قبيل الصدفة، وإنما وقع اختياره على هذا المكان باعتبار أن له عدداً من الزبائن يعرفونه جيداً.

وأضاف قائلاً: «الحمد لله، المكان ده مناسب جداً، وأمام شارع رئيسي، ولي زبائن كتير، وكمان المدرسين وزملائي كلهم عارفيني، وبيفضلوا يشتروا بطيخ مني»، مشيراً إلى أنه يعمل لمدة 8 ساعات فقط، ثم يأتي والده ليكمل العمل في بيع البطيخ لباقي اليوم.

وتابع بقوله: «أعمل في بيع البطيخ في موسم الصيف فقط، والحمد لله أنه مش متعارض مع توقيت الدراسة، اللي بتكون في الشتاء، علشان كده بحوش مصاريف في الصيف، وأصرفهم في الدراسة في الشتاء».

وأوضح الطفل «أحمد» أنه أصبح لديه خبرة في مجال بيع البطيخ، ويعرف البطيخة الحمراء بمجرد النظر إليها، مشيراً إلى أنها يجب أن تكون البطيخة ذات لون أخضر داكن، بين القتامة واللون الفاتح، وتكون لامعة، فهذا يدل على نضجها، وأن تكون الخطوط الخارجية للبطيخة بارزة، وأن يتناسب حجم البطيخة مع وزنها.

وأضاف: «إذا كان أمامك بطيختان بنفس الحجم، فالأثقل هي اختيار البطيخة ذات البقعة الصفراء في البطيخة، هي دليل على نضجها، وحلاوة طعمها».

وينصح «أحمد» بأنه عند الطرق على البطيخة، تكون ذات الصوت «العميق» أو المكتوم أفضل من التي تعطي صوتاً رناناً، واختيار البطيخة ذات اللون الفاتح المائل إلى الأصفر، يعني ذلك أنها حمراء من الداخل.

ومن جانبه، أوضح أحمد شوقي، خبير تغذية بالغردقة، أن البطيخ يُعد أحد أشهر الفواكه الصيفية، ويساعد على مواجهة حرارة الجو، وتعويض السوائل المفقودة من الجسم، ويتميز بعدة فوائد مذهلة للجسم، حيث له دور فعال في تقوية المناعة، ومحاربة العديد من الأمراض، ومواجهة الالتهابات، وخاصةً التهابات المفاصل.

وأضاف أن البطيخ يعمل أيضاً على دعم عمل الجهاز الهضمي، حيث يساعد على تسهيل حركة الأمعاء، وتعزيز صحة الجهاز الهضمي، والوقاية من الإصابة بالإمساك، والمساهمة في حماية القولون من أمراض السرطان، بالإضافة إلى تعزيز صحة القلب والشرايين.

وتابع أن البطيخ يحتوي على نسبة عالية من الماء، ويلعب دوراً كبيراً في خفض ضغط الدم، ومساعدة الأوعية الدموية على الاسترخاء والتوسع، وبالتالي الوقاية من أمراض القلب والشرايين، ويدعم وظائف الكلى، حيث يعمل البطيخ على إدرار البول، وتفتيت الحصى، وخاصةً حصى الكلى، لذلك يساعد كثيرًا في علاج أمراض الكلى والتهاباتها، مضيفاً أن فوائد البطيخ في تقوية الدورة الدموية وتعزيزها، يجعل دوره لا يقتصر فقط على صحة القلب، فهو قد يكون بمثابة منشط جنسي.