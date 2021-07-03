مصدر حكومي: الإعلان عن تفاصيل ترخيص «التوك توك» بعد أسبوعين

كشفت مصادر حكومية، أنَّ الحكومة سوف تعلن موعد بدء تراخيص مركبات «التوك توك» بعد أسبوعين، عقب انتهاء اللجنة المشكلة من عدة وزارة من تقديم تقريرها للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، موضحة أنَّ اللجنة ستعلن خطتين الأولى متعلقة بترخيص «التوك توك» كمرحلة أولى والثانية متعلقة بعملية الإحلال كمرحلة ثانية.

ترخيص «التوك توك» سيكون إجباريًا وفي كل المحافظات

وقالت المصادر، لـ«الوطن»، إنَّ ترخيص «التوك توك» سيكون إجباريًا وفي كل المحافظات، أما الإحلال لسيارات «ميني فان» فسيكون اختياريًا، مبينة أنَّ الإحلال سيتمّ في المرحلة الأولى في المحافظات التي يتواجد بها محطات غاز لشحن سيارات «الميني فان».

وأكّدت المصادر، أنَّ اللجنة سوف تعلن اشتراطات ترخيص «التوك توك» المتمثلة في الأمور الفنية والقانونية والأمنية، وكذلك عن حوافز لمن سيرخصون، موضحة أنَّ هذه الحوافز ستكون على الأرجح متمثلة في قلة قيمة الترخيص لتشجيع المواطنين على الترخيص.

الإحلال لسيارات «ميني فان» فسيكون اختياريًا

وكشفت الحكومة قبل نحو أسبوعين، في بيان رسمي، وبتوجيهات من رئيس الحكومة، عن خطتها لترخيص مركبات «التوك توك» على مستوى الجمهورية، خاصة أنَّ 10% منها فقط مرخصة، موضحة أنَّ ذلك سيعود بالنفع على المجتمع بفوائد ومميزات، إضافة للمزايا التي سيحصل عليه صاحب «التوك توك» نفسه من التأمين عليه والحصول على معاش ثابت.