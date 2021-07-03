غرق شابين بترعة «ناصر» في النوبارية.. واستمرار البحث عن جثتيهما

تكثف قوات الإنقاذ النهري التابعة لإدارة الحماية المدنية بمحافظة البحيرة، برئاسة العميد محمد بلبع، جهودها لانتشال جثتي شخصين لقيا مصرعهما غرقاً، صباح اليوم السبت، نتيجة سقوط سيارة كانا يستقلانها في ترعة «مشروع ناصر»، في المنطقة بين الكيلو 75 وكوبري أحمد بدوي، بدائرة النوبارية.

بلاغ للنجدة بانقلاب سيارة في ترعة ناصر

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد بسقوط سيارة في ترعة «مشروع ناصر»، غرب مدينة النوبارية، ووجود ضحايا نتيجة الحادث.

تحركات إدارة الحماية المدنية

على الفور، انتقل المقدم بهاء الكردي، مدير إدارة الحماية المدنية بالنوبارية، إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين سقوط سيارة نقل رقم «ب ي ر 1534»، في ترعة «مشروع ناصر»، بالمكان المشار إليه، وتم تمشيط محيط الحادث من قبل قوات الإنقاذ، فيما يكثف رجال الحماية المدنية جهودهم لانتشال الجثتين، في الوقت الذي تجمع فيه الأهالي حول موقع الحادث.

أسماء الضحايا

أسفر الحادث، الذي وقع صباح اليوم، عن غرق كل من «محمود م. أ.»، 40 سنة، و«طارق م.»، 19 سنة، يقيمان بقرية «محلة بشر»، بدائرة مركز شبراخيت، وأفادت التحريات الأولية أنهما يعملان في تجارة المواشي والفاكهة والخضار، وكانا متوجهين إلى عملهما في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

استخراج السيارة من المجرى المائي

يجري البحث عن المفقودين، بواسطة قوات الإنقاذ النهري، في الوقت الذي تم فيه تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتم استخراج السيارة من المجرى المائي، إلا أنه لم يتم العثور على جثتي الضحيتين.