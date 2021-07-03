إصلاح خط رئيسي للمياه بعد انقطاعها لساعات بشمال المنيا

تابع العميد محمد صلاح أبو كريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، اليوم السبت، أعمال إصلاح كسر في خط المياه العمومي، بشارع «راية»، المتفرع من شارع «طه حسين»، بجوار أحد الفنادق، شمال المدينة.

وأوضح رئيس حي المنيا، محمود حسين، أنه تم إبلاغ عمليات المحافظة وطوارئ المياه والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لبدء أعمال إصلاح خط المياه، مؤكداً أن فريقاً فنياً تابعاً لطوارئ شركة المياه، حضر إلى موقع الكسر، للبدء في إغلاق وإصلاح خط المياه، وسرعة الانتهاء منه وعودة المياه للمناطق المتأثرة، كما أكد رئيس الحي أنه تم الدفع بعدد من سيارات كسح المياه إلى مكان العمل، لسحب تجمعات المياه الناتجة عن الكسر.

وتسبب كسر بماسورة المياه العمومية في غلق المياه عن مناطق شوارع «طه حسين، وعدنان المالكي»، وغيرها من شوارع شمال مدينة المنيا، وجرى البدء في أعمال الإصلاح، واستمر العمل خلال الساعات الماضية، حتى تم الانتهاء من أعمال الإصلاح.

ومن ناحية أخرى، أكد رئيس حي شمال المنيا استمرار حملات النظافة بجميع الشوارع على مدار الساعة، من خلال عمل الورديات، وتحديد التكليفات، وتوزيع المهام والمناطق، لتغطي جميع شوارع الحي.

وأشار إلى أن الحملة بدأت من شارع «عدنان المالكي»، برفع 10 طن من المخلفات والأتربة والتجمعات، تنفيذاً لتكليفات رئيس المدينة، باستمرارية نظافة الشوارع والحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري للحي، جنباً إلى جنب مع مجابهة انتشار الأوبئة والأمراض، كفيروس كورونا، والقضاء على مسببات انتشاره.