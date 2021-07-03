«يوم في و2 مفيش».. «صفر كورونا رايح جاي» بمستشفيات المنيا

«يوم في و2 مفيش»، هكذا أصبح وضع إصابات فيروس كورونا في المنيا، حيث تسجل مستشفيات المحافظة «صفر» إصابة في أحد الأيام، ثم تعود في اليوم التالي أو الذي يليه لتستقبل مصاباً أو اثنين بحد أقصى.

وأكد مصدر مسؤول بمديرية الصحة في المنيا، في تصريحات اليوم السبت، أنه قبل نحو أسبوع، لم تستقبل جميع مستشفيات المحافظة المخصصة لكورونا، وعددها 14 مستشفى ومركزاً طبياً، حالة إصابة واحدة، أي سجلت المحافظة «صفر» إصابات في ذلك اليوم، وفي الأيام التالية، عادت بعض المستشفيات لتستقبل عدد محود من الحالات على مدار أسبوع.

وأوضح المصدر أن آخر الحالات التي استقبلتها المستشفيات اليوم السبت، 3 حالات فقط بمستشفى صدر المنيا، الذي يضم 44 سريراً، مخصصة لحالات كورونا، بالإضافة إلى 8 أسرة عناية مركزة، أما باقي المستشفيات الـ13 الأخرى، فسجلت «صفر» إصابات خلال اليوم.

ورجح المسؤول ذاته إلغاء بعض أقسام العزل بالمستشفيات المركزية تدريجياً خلال منتصف شهر يوليو الجاري، بعد وصول واستقرار نسبة الإصابات عند الصفر، أسوة بما حدث في الموجتين الأولي والثانية.

وأشار مسؤول الصحة إلى أن جميع المسحات التي تم إجراؤها لحالات الاشتباه التي تتردد على المستشفيات المخصصة لكورونا ظهرت نتائجها سلبية، على مدار يومين متتاليين، موضحاً أن المسحات كانت تظهر سلبية بنسبة 90% منذ مطلع شهر يونيو الماضي، مرجحاً وصول المحافظة إلى «صفر» إصابات في غضون أسبوع.

وخصصت محافظة المنيا 14 مستشفى لاستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا موزعة علي مراكز المحافظة التسع وهي: مطاي المركزي، بني مزار المركزي، العدوة المركزي، مغاغة المركزي، الفكرية المركزي، صدر المنيا، صدر ملوي، صدر بني مزار، حميات المنيا، حميات مغاغة، حميات العدوة، حميات دير مواس، مستشفى مبرة المنيا، وجراحات اليوم الواحد سمالوط.

وفقدت المحافظة 5 أطباء، توفوا نتيجة إصابتهم بالفيروس خلال الموجة الثالثة، التي ظهرت مطلع شهر أبريل الماضي، ليصل إجمالي المتوفين من الفرق الطبية خلال موجات كورونا الثلاثة، إلى 14 حالة وفاة، بينهم ممرضتان.

وأعلنت مديرية الصحة بالمنيا، في وقت سابق، عن تطعيم 71 ألف و663 مواطن بالجرعة الأولى والثانية ضد فيروس كورونا خلال شهر مايو الماضي، وشملت التطعيمات ذوى الاحتياجات الخاصة وغير القادرين على الحركة بالمنازل، في إطار خطة للوصول لكافة فئات المواطنين والتيسير عليهم.