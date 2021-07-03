المؤبد لعاطلين قتلا غريمهما في خصومة ثأرية بالمنيا

عاقبت محكمة جنايات المنيا، في جلستها اليوم السبت، برئاسة المستشار حسن علي حسن، وعضوية المستشارين هيثم محمد منصور، ورفيق رؤوف، وبحضور مصطفى محمد عطوة، وكيل النيابة، وأمانة سر أحمد سمير عبده، متهمين بالسجن المؤبد حضورياً، ومصادرة السلاح الناري المضبوط في واقعة مقتل مواطن أخذاً بالثأر، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة ودفع المصاريف الجنائية.

تعود أحداث الواقعة إلى اليوم الثاني من شهر ديسمبر عام 2019، حينما أقدم المتهمان «عامر ف. ع.»، 31 سنة، و«حسن ع. ح.»، 35 سنة، عاطلين يقيمان بقرية «نزلة فرج الله»، بدائرة مركز المنيا، على قتل المجني عليه «بهاء أ. ع.»، عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بسبب وجود خصومة ثأرية.

وقد أعد المتهمان لذلك الغرض سلاحاً نارياً، عبارة عن بندقية آلية، وكمية من الذخيرة، قاصدين إزهاق روح المجني عليه، وقام المتهمان بمراقبة المجني عليه، وأثناء سيره بأحد شوارع القرية، تربصا له وقام الأول بإطلاق وابل من الأعيرة النارية عليه فسقط قتيلاً في الحال، بينما تواجد المتهم الثاني في مسرح الجريمة للشد من أزره، حاملاً سلاحاً نارياً، ولاذا بالهرب.

وأحالت نيابة مركز المنيا المتهمين إلى محكمة الجنايات، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص، وإطلاق أعيرة نارية داخل قرية «نزلة فرج الله»، وأفاد تقرير الطب الشرعي بعد توقيع الكشف الظاهري على جثة المجني عليه، وإجراء الصفة التشريحية لجثته، وجود 6 إصابات نارية وفتحات دخول وخروج بالظهر، ما أدى إلى تهتك بالأوعية الدموية الرئيسية بالبطن ونزيف وحدوث صدمة.