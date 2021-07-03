إصابة 8 مواطنين في انقلاب سيارتين على طريق الساحل الشمالي

أصيب 8 أشخاص، بينهم 4 من أسرة واحدة، في حادثين منفصلين نتيجة انقلاب سيارتين على طريق الساحل الشمالي «مطروح - الإسكندرية»، اليوم السبت، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات المختصة، وأخطرت شرطة النجدة اللواء عماد الكدواني مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، وانتقلت شرطة تأمين الطريق الدولي الساحلي إلى موقع الحادث الأول، بينما انتقلت مباحث مطروح إلى موقع الحادث الثاني، ويجري الفحص للتعرف على أسباب وملابسات الحادثين، وأخطرت النيابة للتحقيق واستكمال الإجراءات.

إصابة أسرة في انقلاب سيارة أمام قرية «جلالة»

وقع الحادث الأول إثر انقلاب سيارة أمام قرية «جلالة»، بنطاق مركز الضبعة، على طريق الإسكندرية، مما أدى إلى إصابة 4 مواطنين من أسرة واحدة، من مدينة طنطا بمحافظة الغربية، وجرى نقلهم إلى مستشفى الضبعة، وهم «أشرف عبد الفتاح محمود»، 51 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، و«حنان أشرف شوارة»، 20 سنة، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، و«حبيبة أشرف شوارة»، 6 سنوات، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، و«الحاجة علي عيسى»، 40 سنة، مصابة باشتباه كسر بالفك من الناحية اليسرى، واشتباه ما بعد الارتجاج.

إصابة 4 في انقلاب سيارة بقرية «أطنوح»

واستقبل مستشفى رأس الحكمة المركزي 4 مصابين في حادث انقلاب سيارة، بقرية «أطنوح»، وجميعهم من الإسكندرية، هم «بسمة أبو بكر محمد محروس»، 18 سنة، مصابة باشتباه نزيف داخلي واشتباه ما بعد الارتجاج، و«سندس أبو بكر محروس»، 12 سنة، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، و«رحاب محروس السيد»، 36 سنة، مصابة بجروح قطعيه بالوجه وكدمات متفرقة بالجسم، و«مروان محمد قباري»، 4 سنوات، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم والظهر، ويجري عمل الفحوصات الطبية اللازمة.