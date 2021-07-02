«ثقافية» معرض الكتاب بعد الإقبال الجماهيري: «ربنا يكفينا شر الحسد»

علق الدكتور شوكت المصري، رئيس اللجنة الثقافية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، على الإقبال الكبير الذي تشهده النسخة الجارية من المعرض، مازحا: «والله الحمد لله يعني ربنا يكفينا شر الحسد».

وأكد «المصري»، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الجمعة، مع برنامج «مانشيت» المذاع على شاشة extra news، أن المعرض يشهد هذا العام إقبالا كبيرا، رغم أن دورة هذا العام من المعرض تقام في ظل ظروف استثنائية ووباء كورونا المستجد الذي اجتاح العالم أجمع.

وأشار رئيس اللجنة الثقافية بمعرض القاهرة الدولي للكاتب، إلى أن القائمين على تنظيم المعرض كانوا يعلمون من البداية أن هذه الدورة ستشهد كل هذا الإقبال، وذلك بالأخص بعدما وصل لإدارة المعرض كم كبير وضخم من طلبات المشاركة من قبل دور نشر محلية وعربية ودولية.

وتابع: «الموضوع كان كبير جدا، لدرجة أننا تخطينا العدد المشارك بالنسخة الماضية».

وأردف أن اللجنة العليا لإدارة المعرض، برئاسة وزيرة الثقافة، حاولت أن تواجه كل هذه الطلبات بأكثر من إجراء تنظيمي بغرض المحافظة على صحة الناس وتطبيق التباعد الاجتماعي، بما يضمن الحد من انتشار وباء كورونا.

وأوضح «المصري»، أنه بالرغم من الإقبال الشديد الذي يشهده المعرض هذا العام منذ يومه الأول، وبعد الاقتراب من نهاية يومه الثاني، إلا أنه حتى الآن تسير الأمور في سياقها الطبيعي، مع عدد قليل من المشكلات الجميع يعمل على حلها بشكل دائم ومستمر.

ونصح كل من يرغب في زيارة معرض الكتاب، على استطلاع المنصة الإلكترونية التي خصصت للمعرض، ليتعرف على كل دور النشر المشاركة والكتب الخاصة وملخصات تلك الكتب وأسعارها والعروض التي تقدمها، لافتا إلى أن ذلك سيوفر الكثير من الوقت الذي سيقضيه الزائر داخل المعرض.

وواصل: «ده هايخلي القارىء أو الزائر يخلص جولته في خمس أو ست ساعات بدل ما يقضي يومين كاملين في المعرض عشان يعرف كل المعلومات دي».