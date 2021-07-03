قصة انتحار سيدة بسبب الغيرة: سمعت جوزها بيكلم واحدة في التليفون

الغيرة القاتلة كانت السبب الرئيسي في انتحار سيدة الطالبية من الطابق الخامس، عندما سمعت زوجها يتحدث مع سيدة في الهاتف، وخلال ضحكات زوجها مع من يتحدث معها، استشاطت الزوجة غضبًا وأسرعت في التشاجر معه، ما اضطره إلى الدخول في إحدى غرف الشقة، وأغلق على نفسه الباب ليستكمل حديثه، لتصاب الزوجة بحالة هياج وغضب شديدين، دفعتها إلى دخول الشرفة وإلقاء نفسها، لتسقط على الأرض جثة هامدة في الحال.

التحريات: الواقعة انتحار وليست قتلا

تحقيقات النيابة العامة وتحريات المباحث، انتهت إلى أن الوفاة ليست ناتجة عن حدوث أي شبهة جنائية، وأن الزوج كان يتحدث في الهاتف وقت أن سقطت الزوجة على الأرض بحسب رواية شاهدة عيان كانت في شرفة شقتها، وقت أن أسرعت الزوجة بإلقاء نفسها من شرفة الشقة.

وبسؤال الزوج قال إنه كان يتحدث مع زميلته في العمل بشكل طبيعي، لكن زوجته كانت تغار عليه بشكل جنوني، وأنها أسرعت إلى الانتحار وإلقاء نفسها من الطابق الخامس بالشقة.

ضحكات في الهاتف

وكشفت تحريات المباحث، التي أشرف عليها اللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الزوجة كانت متزوجة منذ 12 عامًا، وأنجبت طفلين من زوجها، وخلال وجودها في المنزل سمعت زوجها يضحك مع سيدة، ويتحدث معها في أمور خاصة، مما آثار تزايد الشكوك لديها في تصرفات الزوج، خاصة وأن لديه عدد كبير من الفتيات ضمن أصدقائه بـ«فيس بوك»، وعندما طلبت منه التوقف عن الحديث في التليفون قال لها: «بلاش المسخرة دي في البيت عيب اللي بتعمليه ده» ودخل غرفة وأغلق بابها من الداخل، وبعد دقائق أسرعت الزوجة للانتحار.

وقررت النيابة العامة، انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان السيدة الثلاثينية، لبيان أسباب وفاتها واستدعت النيابة شاهدة العيان لسماع أقوالها في الحادث.