خبير مصرفي: نصف المصريين سيستفيدون من حياة كريمة بتكلفة 700 مليار جنيه

كشف المهندس شريف شلش الخبير المصرفي وعضو المنتدى المصري للتنمية، عن آخر مستجدات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لافتا إلى أن هذه المبادرة جاءت بتعليمات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتغيير وجه الريف المصري وحياة نصف سكان مصر القاطنين في الريف المصري، ويصل عددهم ما يقرب من 50 مليون مواطن، بتكلفة تصل إلى 700 مليار جنيه.

وأكد «شلش»، في حوار لبرنامج على أرض مصر، المذاع عبر شاشة التليفزيون المصري، أن جميع التكاليف المطلوبة للمبادرة موجودة ومتوفرة، مشيرًا إلى عدم وجود أي أزمة لتنمية 4658 قرية بإجمالى 175 مركزًا على مستوى محافظات مصر، لافتًا إلى أن المبادرة تنقسم لثلاث مراحل، الأولى للقرى التي تصل فيها نسبة فقر 70٪، والثانية 50%، والثالثة للقرى ذات نسب الفقر أقل من 50%.

وأشار«شلش» إلى أن عدد المواطنين المستفيدين من هذه المبادرة يصل إلى نصف سكان مصر بعدد يصل إلى أكثر من 50 مليون مواطن، لافتا إلى أن التكلفة التقديرية تصل إلى 700 مليار جنيه، وأن البرنامج القومي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة»، يستهدف تنمية 4658 قرية بإجمالي 175 مركزًا على مستوى محافظات مصر.

ويستهدف مشروع مشروع «حياة كريمة» التخفيف عن كاهل المواطنين في التجمعات الأكثر احتياجًا على مستوى الريف والمناطق العشوائية بالمدن، وتحقيق التنمية للتجمعات الريفية الأكثر احتياجًا لضمان القضاء على الفقر متعدد الأبعاد من أجل توفير حياة مستدامة للمصريين في كل محافظات الجمهورية، وتنظيم المجتمع المدني وزيادة الثقة في أجهزة الدولة.