انحسار كورونا.. مستشفى تمي الأمديد يستقبل 70 مريض غسيل كلوي

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية، اليوم السبت، عن عودة تشغيل مستشفى تمي الأمديد المركزي بكامل طاقته مرة أخرى، بعد أن ظل مركزاً للحجر الصحي منذ بداية جائحة كورونا، وتخصيص مستشفى عزل بكل محافظة، حيث كان مستشفى تمى الامديد المركزي أولى مستشفيات العزل في الدقهلية.

وتسبب قرار عودة العمل بشكل طبيعي بالمستشفى في تخفيف المعاناة عن 70 من مرضى الغسيل الكلوي، الذين عادوا إلى المستشفى مرة أخرى، وذلك بناءً على توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بشأن إعادة تشغيل المستشفيات نظراً للانخفاض الملحوظ في أعداد إصابات فيروس كورونا، وحرصاً على تقديم الخدمة العلاجية لجميع المرضى.

مكي: مستشفى تمي الأمديد عاد كسابق عهده

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن مستشفى تمي الأمديد المركزي بدأ العمل كسابق عهده في استقبال جميع المرضى، كما تم تشغيل العيادات الخارجية، وإعادة تجهيز وحدة الغسيل الكلوي، ونقل الماكينات، وتشغيل عدد 10 ماكينات غسيل كلوي جديدة، بالإضافة إلى 18 ماكينة أساسية كانت بالوحدة، لتقدم الخدمة مرة أخرى لأكثر من 70 مريض غسيل كلوي، كانوا يتلقون الخدمة بمستشفيات «شبراهور والسنبلاوين» خلال المرحلة الماضية.

وأضاف «مكي»، في تصريحات صحفية اليوم السبت، أنه تم البدء في تشغيل الأقسام الداخلية لاستقبال المرضى، مع مراعاة تخصيص عدد من أسرة القسم الداخلي والرعاية لمرضى فيروس كورونا، بنسبة لا تقل عن 25% من إجمالي الأسرة لكل قسم، مشدداً على إدارة المستشفى الالتزام بالمسارات المنفصلة والتطبيق الكامل لإجراءات مكافحة العدوى.

فرحة مرضي الغسيل الكلوي بالمستشفى

وتسبب القرار في عودة السعادة للمرضى، خاصةً مرضى الغسيل الكلوي، الذين كانوا يتلقون علاجهم داخل مستشفى تمي الأمديد المركزي، وتسبب قرار تحويله إلى مستشفى للحجر الصحي في معاناة لهم، بعد نقلهم إلى عدد من المستشفيات المجاورة، بعد أن اعتادوا على المستشفى، أو لأنه كان الأقرب إلى محل إقامتهم.