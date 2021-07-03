قافله طبية للكشف على 1000 مواطن بقرى الصف مجاناً

يعد مركز ومدينة الصف من المراكز التي تم إدراجها ضمن مبادرة «حياة كريمة» بمحافظة الجيزة، حيث يضم المركز 20 قرية سوف يتم تطويرها بشكل كامل، ضمن المبادرة الرئاسية، كما تحرص محافظة الجيزة، في ضوء توجيهات المحافظ، اللواء أحمد راشد، على تقديم خدمات أفضل لمواطني المركز، بالتوازي مع أعمال التطوير الشاملة الجارية.

وفي هذا الإطار، قامت المحافظة بتنظيم قافلة طبية مجانية، بالتنسيق مع جامعة القاهرة، شملت 12 تخصصاً طبياً، لتوقيع الكشف على المواطنين بقرى مركز الصف، وصرف العلاج لهم بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج إلى تدخل للمستشفيات المختصة، حيث ساهمت القافلة في إجراء الكشف الطبي على حوالي 1000 مواطن، من أهالي قرية «الأقواز»، وعدد من القرى المجاورة لها.

كما تم، خلال القافلة الطبية، عقد لقاءات مع بعض الجمعيات الأهلية بحضور أساتذة من جامعة حلوان، لرصد ودراسة المشكلات الاجتماعية التي يعاني منها أهالي القرى المستهدفة، والمشاركة في إتاحة الحلول لها تحت شعار «حياة كريمة».

وفي أطار العمل الميداني، قامت المحافظة برفع حوالي 38 طناً من المخلفات والقمامة، على مدار يومين، من «الطريق 21» بقرى «الإخصاص والمنيا وعرب أبو ساعد»، كما تم متابعة التزام شركات الجمع السكني بجمع المخلفات من المنازل بقرية «غمازة الصغرى».

وشملت المجهودات قيام مركز الصف بتطهير سحارة ترعة «الأقواز الطرخانية»، وتم نقل ناتج التطهير إلى المقلب العمومي، بواسطه معدات مديرية الري، وذلك بمتابعة من العميد علي عبد الله، رئيس مركز الصف.

ويجري حالياً استكمال المجهودات لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والاستجابة للشكاوى الواردة من المواطنين والعمل على سرعة حلها.